Paris 2024 Olimpiyatları'nda Milli Cimnastikçiler İki Finale Yükseldi

Paris 2024 Olimpiyatları'nda Millî Başarılar

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen Bercy Arenada gerçekleştirilen artistik cimnastik elemelerinde Türk milli sporcularından Adem Asil ve Ferhat Arıcan, finale yükselerek ülkemizi gururlandırdı.

Finale Kalan Cimnastikçiler

Dünya şampiyonu Adem Asil, halka aletinde elde ettiği 14.866 puanla 5. sırada yer alırken, Ferhat Arıcan ise paralel bardaki 15.033 puanıyla 7. sırayı elde etti ve finale kalmayı başardı.

Takım Performansı

Artistik Cimnastik Erkek Milli Takımı, İbrahim Çolak, Ahmet Önder, Emre Dodanlı ile birlikte atlama masası, kulplu beygir, barfiks, paralel bar, halka ve yer aletlerinde toplamda 247.559 puan toplayarak 9. oldu. Ancak, ilk 8 ülkenin finallere katılımı için gereken puanı geçemedi ve finale kalamadı.