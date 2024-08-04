Paris 2024 Olimpiyatları'nda Novak Djokovic Altın Madalyayı Kazandı

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Tenis heyecanı

Paris'te düzenlenen 2024 Olimpiyat Oyunları, tenis branşında önemli bir başarıya sahne oldu. Tek erkekler kategorisinde, Novak Djokovic altın madalyayı kazandı.

Final Maçı Detayları

Fransa'nın Paris kentindeki Philippe-Chatrier Kortunda gerçekleştirilen final mücadelesinde, Djokovic yaklaşık 2 saat 50 dakika süren zorlu bir karşılaşmanın ardından İspanyol tenisçi Carlos Alcaraz ile karşılaştı. Maç, iki set sonunda Djokovic'in 7-6'lık setlerle galibiyetiyle sonuçlandı.

Djokovic'in Tarihsel Başarısı

Grand slam turnuvalarında 24 şampiyonlukla tarihin en çok kazanan tenisçisi olan Novak Djokovic, bu zaferi ile birlikte ilk kez olimpiyat altın madalyası elde etme başarısını gösterdi. Bu başarı, Djokovic’in tenis kariyerinde yeni bir sayfa açmasına vesile oldu.