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Paris 2024 Olimpiyatları'nda Okçuluk Sıralama Müsabakaları Başlıyor

Yarın Paris'te okçuluk sıralama atışları yapılacak. Detaylar için haberimize göz atın.

Yayın Tarihi: 24.07.2024 09:25
Güncelleme Tarihi: 24.07.2024 09:25
Paris 2024 Olimpiyatları'nda Okçuluk Sıralama Müsabakaları Başlıyor

Paris 2024'te Okçuluk Sıralama Müsabakaları Başlıyor

2024 Paris Olimpiyatları çerçevesinde okçuluk müsabakaları yarın itibarıyla sıralama atışlarıyla başlayacak. Tüm gözlerin çevrildiği mücadeleler, şehrin simgelerinden Les Invalides'de düzenlenecek.

Yarışma Detayları

Müsabakalar, Türkiye Saati ile 10.30'da başlayacak. Kadınlar kategorisinde milli okçumuz Elif Berra Gökkır, erkekler kategorisinde ise son olimpiyat şampiyonu Mete Gazoz, Abdullah Yıldırmış ve Ulaş Berkim Tümer yer alacak.

Finaller ve Eleme Aşamaları

Yarınki sıralama müsabakalarının ardından 28 Temmuz tarihinde kadın takım finalleri, 29 Temmuz tarihinde ise erkek takım finalleri düzenlenecek. Bireysel mücadeleler ise 30-31 Temmuz ve 1 Ağustos tarihlerinde eleme karşılaşmaları ile başlayacak ve finaller 2-3-4 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilecek.

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