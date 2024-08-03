Paris 2024 Olimpiyatları'nda Yedinci Gün Sonuçları

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Yedinci Gün Sonuçları

2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda, yedinci gün itibarıyla madalya sıralamasında önemli gelişmeler yaşandı. 13 altın, 9 gümüş ve 9 bronz madalya ile Çin, liderliğini devam ettirdi. Ev sahibi ülke Fransa, kazandığı 3 altın, 1 gümüş ve 5 bronz ile ABD'yi geride bırakarak ikinci sıraya yükseldi.

Günün Öne Çıkan Sonuçları

Çin, yedinci gün 2 altın, 2 gümüş ve 3 bronz madalya kazanarak toplam madalya sayısını 31'e yükseltti. Fransa'nın toplam madalya sayısı ise 36 oldu.

Avustralya, yüzme branşındaki başarıları ile dikkat çekerek 3 altın ve 1 bronz madalya kazanarak 22 madalya ile üçüncü sırada yer aldı. ABD ise 43 madalya ile en fazla madalya kazanan ülke olmasına rağmen, altın madalya alamadan günü kapatınca sıralamada dördüncülüğe geriledi.

Türkiye'nin Performansı

Türkiye, okçulukta bir bronz ve atıcılıkta bir gümüş madalya kazanarak 40. sırada bulunuyor. Oyunlarda şu ana kadar 53 ülke madalya kazandı.

Madalya Tablosu

Ülke Altın Gümüş Bronz Toplam Çin 13 9 9 31 Fransa 11 12 13 36 Avustralya 11 6 5 22 ABD 9 18 16 43 Türkiye 1 1 2 4

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları, dünya genelinden katılan sporcularla büyük bir heyecanla devam ediyor. Sıralamalar ve madalya sayıları değişiklik göstermeye devam edecektir.