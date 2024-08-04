Paris 2024 Olimpiyatları: Voleybolda Çeyrek Final Eşleşmeleri Açıklandı

2024 Paris Olimpiyat Oyunlarında Voleybol Heyecanı

2024 Paris Olimpiyatları'nda voleybol branşında erkekler mücadeleleri büyük bir heyecanla devam ediyor. Gurur verici bir başarıyla, Slovenya, Polonya, İtalya, Japonya, Fransa, Almanya, ABD ve Brezilya takımları, çeyrek finale yükselme başarısını gösterdi.

Çeyrek Final Eşleşmeleri

South Paris Arena'da gerçekleştirilen grup maçlarının ardından çeyrek final eşleşmeleri netleşti. Yarın oynanacak olan kritik maçlarla birlikte voleybol tutkunları yine yoğun anlar yaşayacak.

Maç Programı

Yarınki eşleşmeler ve saatleri (TSİ) şu şekilde:

10.00 - Slovenya vs Polonya

vs 14.00 - İtalya vs Japonya

vs 18.00 - Fransa vs Almanya

vs 22.00 - ABD vs Brezilya

Voleybol severler, bu çeyrek final karşılaşmalarında hangi takımların yarı finale yükseleceğini merakla bekliyor.