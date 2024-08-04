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Paris 2024 Olimpiyatları: Voleybolda Çeyrek Final Eşleşmeleri Açıklandı

2024 Paris Olimpiyatları'nda voleybol erkekler çeyrek final takımları belli oldu. İşte eşleşmeler ve maç saatleri.

Yayın Tarihi: 04.08.2024 01:09
Güncelleme Tarihi: 04.08.2024 01:09
Paris 2024 Olimpiyatları: Voleybolda Çeyrek Final Eşleşmeleri Açıklandı

2024 Paris Olimpiyat Oyunlarında Voleybol Heyecanı

2024 Paris Olimpiyatları'nda voleybol branşında erkekler mücadeleleri büyük bir heyecanla devam ediyor. Gurur verici bir başarıyla, Slovenya, Polonya, İtalya, Japonya, Fransa, Almanya, ABD ve Brezilya takımları, çeyrek finale yükselme başarısını gösterdi.

Çeyrek Final Eşleşmeleri

South Paris Arena'da gerçekleştirilen grup maçlarının ardından çeyrek final eşleşmeleri netleşti. Yarın oynanacak olan kritik maçlarla birlikte voleybol tutkunları yine yoğun anlar yaşayacak.

Maç Programı

Yarınki eşleşmeler ve saatleri (TSİ) şu şekilde:

  • 10.00 - Slovenya vs Polonya
  • 14.00 - İtalya vs Japonya
  • 18.00 - Fransa vs Almanya
  • 22.00 - ABD vs Brezilya

Voleybol severler, bu çeyrek final karşılaşmalarında hangi takımların yarı finale yükseleceğini merakla bekliyor.

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