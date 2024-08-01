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Paris 2024 Olimpiyatlarında Leon Marchand Tarih Yazdı

Leon Marchand, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda 200 metre kurbağalama yarışında rekor kırarak altın madalya kazandı.

Yayın Tarihi: 01.08.2024 00:35
Güncelleme Tarihi: 01.08.2024 00:35
Paris 2024 Olimpiyatlarında Leon Marchand Tarih Yazdı

2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda Şampiyonluk

Fransız yüzücü Leon Marchand, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda 200 metre erkekler kurbağalama yarışında olağanüstü bir performans sergileyerek olimpiyat rekoru kırmayı başardı.

Heyecan Dolu Final Mücadelesi

Yarış La Defense Arena'da gerçekleştirildi. Marchand, 2:05.85'lik derecesiyle Tokyo 2020'de Avustralyalı Zac Stubblety-Cook'a ait 2:06.38'lik olimpiyat rekorunu egale etti ve altın madalyanın sahibi oldu.

Diğer Madalya Sahipleri

Marchand, 200 metre kelebek ve 400 metre karışık yüzme disiplinlerinde de rekor kırmış bir sporcu. 200 metre kurbağalama yarışında gümüş madalya Zac Stubblety-Cook'a 2:06.79 ile, bronz madalya ise Hollandalı Caspar Corbeau'ya 2:07.90 ile gitti.

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