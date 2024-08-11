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Paris 2024 Olimpiyatlarında Ritmik Cimnastik Alanında Çin Altın Madalyaya Ulaştı

Çin, Paris 2024 Olimpiyatları'nda ritmik cimnastik grup genel tasnifinde altın madalya kazandı.

Yayın Tarihi: 11.08.2024 01:35
Güncelleme Tarihi: 11.08.2024 01:35
Paris 2024 Olimpiyatlarında Ritmik Cimnastik Alanında Çin Altın Madalyaya Ulaştı

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Ritmik Cimnastik Başarısı

Paris'in kalbinde düzenlenen 2024 Olimpiyat Oyunları'nda ritmik cimnastik grup genel tasnifinde heyecan doruğa ulaştı. Chapelle Arena sahnesinde gerçekleştirilen finalde, Çin ekibi muazzam bir performans sergileyerek 69.800 puanla altın madalyanın sahibi oldu.

Diğer Dereceler

Ritmik cimnastik alanında İsrail, 68.850 puanla gümüş madalya kazanırken; İtalya 68.100 puanla bronz madalyayı elde etti. Bu sonuçlar, dünyanın dört bir yanından gelen sporcuların ne denli yetenekli olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

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