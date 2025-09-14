Osmancık'ta Rahvan At Yarışları Coşkuyla Gerçekleşti

Pırlanta Pirinç Festivali kapsamında Osmancık'ta düzenlenen rahvan at yarışlarında 130 sporcu, 10 kategoride kıyasıya yarıştı; ödüller protokol tarafından verildi.

Yayın Tarihi: 14.09.2025 19:10
Güncelleme Tarihi: 14.09.2025 19:17
Çorum'un Osmancık ilçesinde, Pırlanta Pirinç Kültür ve Sanat Festivali kapsamında rahvan at yarışları düzenlendi. Organizasyon, Türkiye Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonunca gerçekleştirildi ve büyük ilgi gördü.

Yarışma Detayları

Osmancık Belediyesi Festival Alanı'nda yapılan yarışlarda 130 sporcu ter döktü. Müsabakalar, 10 kategori halinde yapıldı: baş, baş altı, büyük orta, deste, küçük orta, dörtlü taylar, üçlü taylar ile İngiliz atları, Arap atları ve yerli dörtnal kategorileri yer aldı.

Katılım ve Ödüller

Yarışları Osmancık Kaymakamı Furkan Duman, Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, Dodurga Belediye Başkanı İsmail Çetinkaya, MHP İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak ile Türkiye Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonu Başkanı Hakan Kazancı ve çok sayıda vatandaş takip etti. Yarışların sonunda dereceye giren sporculara kupa ve ödülleri protokol üyeleri tarafından takdim edildi.

