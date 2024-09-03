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Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda B1 Futbol Erkek Milli Takımı'nın Mağlubiyeti

B1 Futbol Erkek Milli Takımı, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda Fransa'ya 2-0 yenilerek gruptaki maçlarını kaybetti.

Yayın Tarihi: 03.09.2024 22:56
Güncelleme Tarihi: 03.09.2024 22:56
Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda B1 Futbol Erkek Milli Takımı'nın Mağlubiyeti

Paris 2024 Paralimpik Oyunları

B1 Futbol Erkek Milli Takımı, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda Fransa ile karşılaştı. A Grubu'ndaki üçüncü maçında, takımımız, ev sahibi Fransa'ya 2-0 mağlup oldu.

Maçın Detayları

Maç, Eyfel Kulesi Sahası'nda gerçekleştirildi. İlk yarıda 1-0 geride kalan milli takım, ikinci yarıda bir gol daha yedi ve karşılaşmayı 2-0 kaybetti.

Gelecek Maç

Bu sonuçla birlikte grup aşamasında üç maçı da kaybeden milli takım, 7'ncilik maçında Japonya ile 5 Mayıs Perşembe günü TSİ 11.30’da karşılaşacak.

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