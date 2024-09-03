Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda B1 Futbol Erkek Milli Takımı'nın Mağlubiyeti

Paris 2024 Paralimpik Oyunları

B1 Futbol Erkek Milli Takımı, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda Fransa ile karşılaştı. A Grubu'ndaki üçüncü maçında, takımımız, ev sahibi Fransa'ya 2-0 mağlup oldu.

Maçın Detayları

Maç, Eyfel Kulesi Sahası'nda gerçekleştirildi. İlk yarıda 1-0 geride kalan milli takım, ikinci yarıda bir gol daha yedi ve karşılaşmayı 2-0 kaybetti.

Gelecek Maç

Bu sonuçla birlikte grup aşamasında üç maçı da kaybeden milli takım, 7'ncilik maçında Japonya ile 5 Mayıs Perşembe günü TSİ 11.30’da karşılaşacak.