Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda Onur Taştan'ın Başarısı

Paris 2024 Paralimpik Oyunları’nda Onur Taştan Göz Doldurdu
Paris 2024 Paralimpik Oyunları’nda, erkekler +90 kilo J1 kategorisinde milli judocu Onur Taştan, gösterdiği performansla 5. sırayı elde etti.
Bronz Madalya Mücadelesi
Champ-de-Mars Arena’da gerçekleşen judo müsabakalarında, Onur Taştan bronz madalya için ev sahibi ülkenin sporcusu Jason Grandry ile karşı karşıya geldi.
Karşılaşmanın 29. saniyesinde Fransız rakibi ippon puanı alarak maçı kazandı ve bronz madalyayı kazandı. Onur Taştan ise Paralimpik Oyunları’nı 5. sırada tamamlamak zorunda kaldı.
Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda, Champ-de-Mars Arena'daki judo müsabakalarında milli sporcu Onur Taştan, +90 kilo J1 kategorisinde Fransa'dan Jason Grandry ile karşı karşıya geldi. Milli sporcu, rakibine mağlup olarak paralimpik oyunlarını 5. sırada tamamladı.
Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda, Champ-de-Mars Arena'daki judo müsabakalarında milli sporcu Onur Taştan, +90 kilo J1 kategorisinde Fransa'dan Jason Grandry ile karşı karşıya geldi. Milli sporcu, rakibine mağlup olarak paralimpik oyunlarını 5. sırada tamamladı.
Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda, Champ-de-Mars Arena'daki judo müsabakalarında milli sporcu Onur Taştan, +90 kilo J1 kategorisinde Fransa'dan Jason Grandry ile karşı karşıya geldi. Milli sporcu, rakibine mağlup olarak paralimpik oyunlarını 5. sırada tamamladı.
Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda, Champ-de-Mars Arena'daki judo müsabakalarında milli sporcu Onur Taştan, +90 kilo J1 kategorisinde Fransa'dan Jason Grandry ile karşı karşıya geldi. Milli sporcu, rakibine mağlup olarak paralimpik oyunlarını 5. sırada tamamladı.
Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda, Champ-de-Mars Arena'daki judo müsabakalarında milli sporcu Onur Taştan, +90 kilo J1 kategorisinde Fransa'dan Jason Grandry ile karşı karşıya geldi. Milli sporcu, rakibine mağlup olarak paralimpik oyunlarını 5. sırada tamamladı.
Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda, Champ-de-Mars Arena'daki judo müsabakalarında milli sporcu Onur Taştan, +90 kilo J1 kategorisinde Fransa'dan Jason Grandry ile karşı karşıya geldi. Milli sporcu, rakibine mağlup olarak paralimpik oyunlarını 5. sırada tamamladı.
Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda, Champ-de-Mars Arena'daki judo müsabakalarında milli sporcu Onur Taştan, +90 kilo J1 kategorisinde Fransa'dan Jason Grandry ile karşı karşıya geldi. Milli sporcu, rakibine mağlup olarak paralimpik oyunlarını 5. sırada tamamladı.