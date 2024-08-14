Paris 2024'te Görme Engelliler B1 Futbol Milli Takımı Kadrosu Açıklandı

Görme Engelliler B1 Futbol Milli Takımı Paris 2024 Kadrosunu Açıkladı

2024 Paris Paralimpik Oyunları'nda mücadele edecek olan Görme Engelliler B1 Futbol Milli Takımı kadrosu belirlendi. Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu tarafından yapılan resmi açıklamada, 28 Ağustos-8 Eylül tarihleri arasında Fransa'nın başkenti Paris’te gerçekleşecek olan turnuvada 10 milli sporcu yer alacak.

Milli Takım Kadrosu

Teknik direktör Niyaz Metin yönetimindeki kadroda şu sporcular bulunuyor:

Kaleciler: Hüseyin Saygılı, Kerem Yıldırır

Hüseyin Saygılı, Kerem Yıldırır Oyuncular: Emre Aslan, Recep Aydeniz, Celal Çoban, Ertuğrul Demirel, Semih Deniz, Muhammed Ali Öktem, Hasan Şatay, Oğuzhan Yokuş

Bu önemli organizasyonda takımımıza başarılar diliyoruz!