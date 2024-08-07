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Paris 2024'te Kadınlar 68 Kiloda Altın Madalya ABD'ye Gitti

ABD'li güreşçi Amit Elor, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda kadınlar 68 kiloda altın madalya kazandı.

Yayın Tarihi: 07.08.2024 00:54
Güncelleme Tarihi: 07.08.2024 00:54
Paris 2024'te Kadınlar 68 Kiloda Altın Madalya ABD'ye Gitti

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Tarihi Anlar

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın güreş branşında dikkat çekici bir başarı yaşandı. ABD'li güreşçi Amit Elor, kadınlar 68 kilo kategorisinde altın madalyayı kazanarak tarihe geçti.

Final Müsabakasında Zafere Ulaşan Elor

Champ de Mars Arena'da yapılan finallerde, Elor, Kırgız sporcu Meerim Zhumanazarova ile karşı karşıya geldi. Elor, bu mücadeleyi 3-0'lık skorla kazanarak altın madalyanın sahibi oldu.

Takım Arkadaşları da Başarı Gösterdi

Bu kategoride Türkiye'den Buse Tosun Çavuşoğlu ise bronz madalyayı Japon güreşçi Nonaka Ozaki ile paylaştı. Tosun, uluslararası arenada gösterdiği performansla büyük bir takdir topladı.

Olimpiyat Oyunları'nın heyecanı sürerken, genç sporcuların başarıları ise gelecekteki şampiyonaların umut verici sinyallerini taşıyor.

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