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Pelin Bilgiç'ten Yunanistan Galibiyeti İçin İddialı Açıklamalar

Milli basketbolcu Pelin Bilgiç, Yunanistan'dan galibiyet alarak zaferi Türkiye'ye armağan etmek istiyor.

Yayın Tarihi: 20.06.2025 21:36
Güncelleme Tarihi: 20.06.2025 21:36
Pelin Bilgiç'ten Yunanistan Galibiyeti İçin İddialı Açıklamalar

Pelin Bilgiç'ten Galibiyet Vurgusu

A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın oyun kurucusu Pelin Bilgiç, yarın Yunanistan ile oynanacak 2025 FIBA Avrupa Şampiyonası A Grubu son maçında galibiyeti Türkiye'ye hediye etmeyi hedefliyor. Barış ve Dostluk Salonu'nda düzenlenen antrenman sonrasında AA muhabirine konuşan Bilgiç, bu maçı kazanmak için ellerinden gelenin fazlasını yapacaklarına inandıklarını belirtti.

Pelin Bilgiç, "Yunanistan maçının öneminin farkındayız. Bu gerçekten hem bizim adımıza hem kadın basketbolu adına çok önemli bir maç. Hazırlıklarımızı tamamladık. Bu galibiyeti ülkemize hediye etmek istiyoruz. İnşallah hep beraber maç sonu mutlulukla bunu kutlayacağız." ifadelerini kullandı.

Ev Sahibi Avantajına Dikkat

Mücadelenin ev sahibi Yunanistan açısından avantaj olabileceğini ancak bunun aynı zamanda dezavantaja dönüşebileceğine dikkat çeken Bilgiç, "Yunanistan'dan daha iyi bir takım olduğumuzu düşünüyorum," dedi. Taraftar desteğinin etkisini sorgulayan Bilgiç, "Ev sahibi için önemli ama bu ters etki de yaratabilir. Onlar stres altına girebilir. Benim düşüncem, şu an biz daha iyi bir takımız ve dışarıdan gelen seslere fazla kulak asmayacağız. İnşallah kazanacağız." şeklinde konuştu.

Fransa Maçında Kendini Gösterdi

Fransa'ya karşı 71-69 yenildikleri grup ilk maçı hakkında değerlendirmelerde bulunan Pelin Bilgiç, "Oynadığımız basketbol kesinlikle tesadüf değildi. Bu takımlara karşı mücadele edebileceğimizin her zaman farkındaydık. Bu turnuvada böyle bir başlangıç yaparak bunu herkese göstermiş olduğumuzu düşünüyorum. Yarın Yunanistan maçını kazandıktan sonra, bize bir tesadüf olmadığı ve gerçekten hak ettiğimizi göstereceğimize inanıyorum." dedi.

A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın oyun kurucusu Pelin Bilgiç, Barış ve Dostluk Salonu'nda...

A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın oyun kurucusu Pelin Bilgiç, Barış ve Dostluk Salonu'nda gerçekleştirilen antrenmanın ardından Yunanistan maçına ilişkin AA muhabirine açıklamada bulundu

A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın oyun kurucusu Pelin Bilgiç, Barış ve Dostluk Salonu'nda...

A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın oyun kurucusu Pelin Bilgiç, Barış ve Dostluk Salonu'nda gerçekleştirilen antrenmanın ardından Yunanistan maçına ilişkin AA muhabirine açıklamada bulundu

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