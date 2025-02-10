Pendikspor, Eyüpspor'dan Samu Saiz'i Kiraladı

Pendikspor, Yeni Transferiyle Gücüne Güç Katıyor

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Siltaş Yapı Pendikspor, 34 yaşındaki hücum oyuncusu Samu Saiz'i kiraladığını resmi olarak açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Siltaş Yapı Pendikspor'umuz, Samuel Saiz'i sezon sonuna kadar kiralık olarak renklerine bağladı." ifadelerine yer verildi.

Saiz'in Performansı

Bu sezon Eyüpspor formasıyla Trendyol Süper Lig'de 16 maçta 3 gol atan Saiz, Ziraat Türkiye Kupası'nda da bir kez sahaya çıktı. Bu transferin Pendikspor'un kadrosunu güçlendireceği düşünülüyor.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Siltaş Yapı Pendikspor, 34 yaşındaki Samu Saiz'i transfer ettiğini açıkladı. İmza törenine Siltaş Yapı Pendikspor Başkan Murat Özdemir (solda) ve futbolcu Samu Saiz (sağda) katıldı.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Siltaş Yapı Pendikspor, 34 yaşındaki Samu Saiz'i transfer ettiğini açıkladı. İmza törenine Siltaş Yapı Pendikspor Başkan Murat Özdemir (solda) ve futbolcu Samu Saiz (sağda) katıldı.