Pendikspor'un Başkanı Mahmut Türkoğlu Görevinden Ayrıldı

Pendikspor'un Yeni Dönemi Başlıyor

Trendyol 1. Lig takımlarından Siltaş Yapı Pendikspor'da önemli bir gelişme yaşandı. Kulüp başkanı Mahmut Türkoğlu, görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Başkan Türkoğlu'nun Açıklaması

İstifasıyla ilgili bir duyuru yapan Türkoğlu, "İki yıl boyunca başkanlığını yaptığım Pendikspor Kulübünden bugün resmi olarak kendi özel ve ailevi işlerim nedeniyle istifa etmiş bulunuyorum," şeklinde konuştu. Bu ayrılış, kulüp için yeni bir başlangıcın kapılarını aralayabilir.

Pendikspor'un Performansı

Takım, 2023-2024 sezonunun ilk sekiz haftasında mücadele etti ve bu süreçte 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyetle 10 puan topladı. Bu performans, onları geçici olarak ligde 15. sıraya yerleştirdi.

Pendikspor taraftarları, kulüpleri için yeni liderlik arayışına girmek üzere sabırsızlıkla bekliyor.