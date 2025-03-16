Petrol Ofisi Maxima 2025 Türkiye Ralli Şampiyonası: Marmaris Ege Rallisi Devam Ediyor

Petrol Ofisi Maxima 2025 Türkiye Ralli Şampiyonası Sahne Alıyor

Petrol Ofisi Maxima 2025 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın ilk yarışı olan Marmaris Ege Rallisi, Muğla'da büyük bir heyecanla devam ediyor. Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) tarafından düzenlenen organizasyonda, 45 otomobil ve 90 sporcu, parkurda kıyasıya savaşıyor.

Etaplar ve Rekabet Dolu Mücadele

Bugün, Ula'nın Akyaka Mahallesi'nde 8 kilometrelik Kuyucak etabı ile start alan takımlar, ardından 14,25 kilometrelik Akyaka (Sarnıç) etabını geçerek 20,80 kilometrelik Powerstage etabında mücadele veriyor. Bol virajlı ve zorlu etaplarda 45 ralli pilottan en iyisi olmak için çetin bir yarış gerçekleşiyor.

Ralli tutkunları, ekiplerin performansını özel alanlardan ilgiyle izleyerek bu heyecan dolu anlara tanıklık ediyorlar.

Ödül Töreni Bilgileri

Organizasyonun ödül töreni, bugün saat 14.30'dan itibaren Marmaris Atatürk Meydanı'nda düzenlenecek. Ralli severleri bu önemli an için davet ediyoruz.