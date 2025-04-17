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Petrol Ofisi Maxima 2025 Türkiye Ralli Şampiyonası Start Seremonisi Bodrum'da Yapıldı

Petrol Ofisi Maxima 2025 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın start seremonisi Bodrum'da gerçekleştirildi, heyecan dolu yarışlar başlamak üzere.

Yayın Tarihi: 17.04.2025 21:49
Güncelleme Tarihi: 17.04.2025 21:49
Petrol Ofisi Maxima 2025 Türkiye Ralli Şampiyonası Start Seremonisi Bodrum'da Yapıldı

Start Seremonisi Bodrum'da Heyecanla Gerçekleşti

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Petrol Ofisi Maxima 2025 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın ikinci ayağı olan "Rally Bodrum" öncesi start seremonisi yapıldı. Bu özel organizasyon Karya Otomobil Spor Kulübü (KAROSK) tarafından düzenleniyor ve Bodrum'da yarın başlayacak.

Protokol Üyeleri ve Şampiyon Pilotlar Katıldı

Bodrum Belediye Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte, şampiyon pilotlar da dahil olmak üzere birçok sporcu yer aldı. Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit ve diğer protokol üyeleri seremoninin atmosferine eşlik ederek heyecanı artırdı.

Yarışlar İki Gün Sürecek

Start seremonisinde, araçların çıkışları izleyenlere keyifli anlar yaşattı. Türkiye'nin en hızlı pilotlarının mücadele edeceği bu şampiyona, Bodrum ve Milas bölgelerinde yer alan etaplarda iki gün boyunca devam edecek.

Ödül Töreni ile Taçlanacak

Şampiyona, 19 Nisan Cumartesi günü Bodrum Belediye Meydanı'nda düzenlenecek ödül töreniyle sona erecek. Yarışseverler için unutulmaz bir deneyim sunmayı hedefleyen bu etkinlik, ralli tutkunlarını bir araya getirecek.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde gerçekleştirilecek Petrol Ofisi Maxima 2025 Türkiye Ralli...

Muğla'nın Bodrum ilçesinde gerçekleştirilecek Petrol Ofisi Maxima 2025 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın ikinci ayağı olan "Rally Bodrum" öncesi start seremonisi yapıldı. Bodrum Belediye Meydanı'nda düzenlenen organizasyonda, aralarında şampiyon pilotların da olduğu sporcular, start seremonisine katıldı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde gerçekleştirilecek Petrol Ofisi Maxima 2025 Türkiye Ralli...

Muğla'nın Bodrum ilçesinde gerçekleştirilecek Petrol Ofisi Maxima 2025 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın ikinci ayağı olan "Rally Bodrum" öncesi start seremonisi yapıldı. Bodrum Belediye Meydanı'nda düzenlenen organizasyonda, aralarında şampiyon pilotların da olduğu sporcular, start seremonisine katıldı.

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