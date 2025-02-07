PFDK, 8 Süper Lig Kulübüne Para Cezası Verdi

PFDK'den Para Cezası Yağdı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), 8 Süper Lig kulübü için çeşitli para cezaları ve hak mahrumiyeti cezası verdi.

Fenerbahçe ve Galatasaray Başkanlarına Hak Mahrumiyeti Cezası

PFDK tarafından yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, futbolun itibarını zedeleyen açıklamaları nedeniyle 45'er gün hak mahrumiyeti cezasına çarptırıldı.

Diğer Kulüpler ve Yöneticilere Cezalar

Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Metin Öztürk ile Sportif A.Ş Başkan Vekili İbrahim Hatipoğlu ve Çaykur Rizespor Başkanı İbrahim Turgut, 23'er gün hak mahrumiyeti ve 750'şer bin lira para cezası aldı.

PFDK, Galatasaray'a 2 milyon 663 bin, Fenerbahçe'ye ise 2 milyon lira para cezası uyguladı. Diğer kulüplerin ceza detayları ise şu şekilde: Trabzonspor'a 480 bin, Çaykur Rizespor'a 1 milyon, Kayserispor'a 318 bin, Göztepe'ye 168 bin, Adana Demirspor'a 693 bin ve Gaziantep FK'ya 90 bin lira ceza verildi.

Rachid Ghezzal ve Murat Paluli'ye Cezalar

Ayrıca, Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe karşılaşmasında Çaykur Rizesporlu oyuncu Rachid Ghezzal'a 1 resmi müsabakadan men cezası verildi.

Süper Lig'in 22. haftasında Net Global Sivasspor futbolcusu Murat Paluli ise kural dışı hareketi nedeniyle tedbirli olarak PFDK'ye sevk edildi ve 2 resmi müsabakadan men cezası aldı. Paluli, 4 Şubat'taki Kocaelispor-Net Global Sivasspor karşılaşmasında tedbire uymadığı için yeniden PFDK'ye sevk edildi.