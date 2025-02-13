PFDK, Adana Demirspor'a Puan Silme Cezası Verdi

PFDK, Adana Demirspor'a Cezayı Kesti

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Galatasaray ile oynanan lig maçında sahadan çekilen Adana Demirspor için ağır bir ceza kararı aldı. Kurul, Adana Demirspor'un 3 puanını silerken, kulübü 3-0 hükmen mağlup saydı.

Ceza ve Yaptırımlar

TFF'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, PFDK ayrıca Murat Sancak’ı 30 gün hak mahrumiyeti cezası ve 500 bin lira para cezası ile cezalandırdı. Adana Demirspor görevlisi Cihan Eliçiçek de 3 müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ile 292 bin 500 lira para cezası aldı.

TÜMOSAN Konyaspor ve Diğer Cezalar

PFDK, TÜMOSAN Konyaspor'un sosyal medya paylaşımı nedeniyle 1 milyon 120 bin lira ceza almasına, kulüp başkanı Ömer Korkmaz'a 23 gün hak mahrumiyeti cezası verilmesine ve Konyasporlu futbolcu Emmanuel Boateng'e 2 resmi müsabakadan men cezası uygulanmasına da hükmetti. Kulüp idarecisi Yusuf Küçükbakırcı ise 21 gün hak mahrumiyeti ve 150 bin lira para cezası ile karşılaştı.

Diğer Kulüplere Verilen Cezalar

PFDK'nın açıkladığı diğer cezalar arasında Beşiktaş’a 840 bin lira, Net Global Sivasspor ve Corendon Alanyaspor’a 168 bin lira ceza verilmesi yer aldı. Kasımpaşa Teknik Direktörü Burak Yılmaz da 2 resmi müsabakadan men cezası ve 117 bin lira para cezası aldı.

Öte yandan, PFDK, Bellona Kayserispor, TÜMOSAN Konyaspor, Net Global Sivasspor, Beşiktaş ve Corendon Alanyaspor’un bazı taraftarlarının elektronik biletlerinin bir sonraki müsabakaya girişinin engellenmesine de karar verdi.