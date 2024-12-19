Piatek, Cercle Brugge Maçına Hazır: "Kazanmaya geldik!"

Krzysztof Piatek'ten Önemli Açıklamalar

Başakşehir'in Polonyalı golcüsü Krzysztof Piatek, UEFA Konferans Ligi'nin 6. haftasında Cercle Brugge ile oynayacakları maç öncesi iddialı açıklamalarda bulundu. Piatek, Belçika'ya kazanmaya geldiklerini ve mücadelenin kendileri için çok önemli olduğunu dile getirdi.

"Zor Bir Maç Olacak"

Piatek, Cercle Brugge ile final niteliğinde bir müsabaka oynayacaklarını belirterek, "Kazanmak için buradayız. Geçmişte Konferans Ligi'nde yakaladığımız başarıyı tekrarlamak istiyoruz. Zor bir takıma karşı oynayacağız ancak kendi futbolumuzu oynarsak maçı kazanacağımıza inanıyorum." dedi.

Gol Krallığı Hedefi Yok

Trendyol Süper Lig'de gol krallığı yarışında zirvede yer alan Piatek, şu an için gol krallığına odaklanmadığını belirti. "En önemli şey, Cercle Brugge maçını kazanmak. Gol attıkça takım kazanacak ve bu benim için yeterli," biçiminde konuştu.

2026 Dünya Kupası Elemeleri'nde Hedefler

2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Polonya'nın şansını değerlendiren Piatek, "İspanya'nın grupta olmasını istemiyoruz; ancak Hollanda ile de başa baş oynayabileceğimizi düşünüyoruz. Bizim için önemli olan her rakibe karşı iyi bir performans sergilemek" diyerek, umutluydu.

Türk Milli Takımı ve Gelecek Hayalleri

Türk Milli Takımı'nın yetenekli oyunculara sahip olduğunu ifade eden Piatek, "Arda Güler ve Hakan Çalhanoğlu gibi çok kaliteli isimler var. Birlikte Dünya Kupası'na katılmayı umuyorum," şeklinde konuştu.

Piatek, Başakşehir'de mutlu olduğunu ve önemli bir hedefleri olduğunu vurgulayarak, "Brugge maçını kazanıp play-off'a katılmak istiyoruz," ifadeleriyle sözlerini tamamladı.