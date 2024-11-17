Polonya'da Avrupa 23 Yaş Altı Judo Şampiyonası Tamamlandı

Polonya'da Avrupa 23 Yaş Altı Judo Şampiyonası Sonuçlandı

Polonya'nın Pila kentinde gerçekleştirilen Avrupa 23 Yaş Altı Judo Şampiyonası, 36 ülkeden 330 sporcunun katılımıyla başarıyla tamamlandı.

Türkiye'nin Temsili

Türkiye, bu büyük organizasyonda 5 milli sporcu ile temsil edildi. Kadınlar 48 kilo kategorisinde Merve Azak, 70 kilo kategorisinde Fidan Ögel, kadınlar +78 kilo kategorisinde Hilal Öztürk, erkekler 66 kilo kategorisinde Muhammed Demirel ve erkekler 81 kilo kategorisinde Musa Şimşek tatamiye çıktı.

Maalesef, milli sporcularımız bu turnuvada madalya kazanma başarısı gösteremedi.

Şampiyona, genç judocular için önemli bir deneyim ve uluslararası bir sahne olma özelliğini taşıdı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.