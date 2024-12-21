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Prof. Dr. Mutlu Türkmen, İtalya'da Uluslararası Kişilik Ödülü Aldı

Ayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen, İtalya'da 'uluslararası kişilik' ödülüne layık görüldü.

Yayın Tarihi: 21.12.2024 12:30
Güncelleme Tarihi: 21.12.2024 12:32
Prof. Dr. Mutlu Türkmen, İtalya'da Uluslararası Kişilik Ödülü Aldı

Prof. Dr. Mutlu Türkmen'e İtalya'dan Ödül

Ayburt Üniversitesi Rektörü ve Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Mutlu Türkmen, İtalya'da prestijli bir ödüle layık görüldü. İtalyan Bocce Federasyonunun önerisiyle, 2024 FIB MB Spor Ödülleri'nde yer alan tek uluslararası ödül kategorisi olan 'uluslararası kişilik' ödülünü aldı.

Ödül Töreni ve Konuşması

2024 FIB MB Spor Ödülleri'nin düzenlendiği törende, İtalyan Milli Olimpiyat Komitesi (CONI) Başkanı Giovanni Malago ev sahipliği yaptı. Rektör Türkmen, ödülünü alırken yaptığı konuşmada, "Bu ödülü, sadece şahsım adına değil, üniversitemiz ve ülkemiz adına büyük bir gururla kabul ediyorum. Sporun birleştirici gücüne ve uluslararası iş birliklerinin önemine inanarak sürdürdüğümüz çalışmaların böylesine önemli bir ödülle taçlandırılması, bizim için büyük bir motivasyon kaynağıdır. Bu başarı, sadece bireysel bir ödül değil, üniversitemizin küresel arenadaki güçlü temsilinin de bir göstergesidir. Destek veren, katkı sağlayan herkese teşekkür ederim," dedi.

Üniversitenin internet sitesinde yer alan açıklamada ise, bu anlamlı ödülün, üniversitenin spor odaklı uluslararasılaşma vizyonundaki önemli başarılar arasında yer aldığı ve küresel temsil ile görünürlük açısından büyük bir değer taşıdığı vurgulandı.

Bayburt Üniversitesi Rektörü ve Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Mutlu...

Bayburt Üniversitesi Rektörü ve Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Mutlu Türkmen'e (sağda) İtalya'da "uluslararası kişilik" ödülü verildi.

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