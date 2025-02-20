PSV, Juventus'u Eleyerek Şampiyonlar Ligi'nde Son 16'ya Yükseldi

PSV, Juventus'u 3-1 mağlup ederek UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 takım arasına adını yazdırdı.

Yayın Tarihi: 20.02.2025 02:18
Güncelleme Tarihi: 20.02.2025 02:18
PSV, Juventus'u Eleyerek Şampiyonlar Ligi'nde Son 16'ya Yükseldi

PSV, Juventus'u Eleyerek Şampiyonlar Ligi'nde Son 16'ya Yükseldi

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda İtalya ekibi Juventus'u eleyen PSV, adını son 16 takım arasına yazdırmayı başardı. Hollanda temsilcisi, ilk maçta 2-1 mağlup olduğu Juventus'u PSV Stadı'nda ağırladı.

Maçın başında Ivan Perisic, 53. dakikada kaydettiği golle PSV'yi 1-0 öne geçirdi. Ancak Juventus, 63. dakikada Timothy Weah'ın attığı golle beraberliği sağladı: 1-1. Ev sahibi ekip, 74. dakikada Ismael Saibari'nin kaydettiği golle durumu 2-1'e getirdi. Karşılaşmanın normal süresi bu skorla tamamlandı ve uzatma bölümlerine geçildi.

Uzatmalarda ise Ryan Flamingo 98. dakikada sahneye çıkarak farkı ikiye yükselten golü atarak durumu 3-1'e getirdi. Kalan bölümde başka gol olmayınca, karşılaşmayı 3-1 kazanan PSV, "Devler Ligi"nde son 16 turuna yükseldi.

Bu sonuçla Juventus, Şampiyonlar Ligi'ne play-off turunda veda etti.

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