Quaresma'dan heyecanlandıran Ronaldo ve Talisca açıklaması!

Trendyol Süper Lig'inde 15. hafta maçları oynanmaya devam ediyor. Bu hafta iki ezeli rakip olan Beşiktaş ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecekler. Dev derbi öncesi siyah-beyazlıların unutulmaz futbolcularından Ricardo Quaresma'nın Tüpraş Stadı'nda oynanacak olan müsabaka için İstanbul'a geldiği bildirildi.

Portekizli futbolcu, maç öncesi beIN Sports'a bir röportaj verdi ve bu özel röportaj sırasında etkileyici iddialarda bulundu. İŞte, Quaresma'nın açıklamaları:

“BEŞİKTAŞ'I ÇOK ÖZLEDİM”





beIN Sports'a verdiği röportajında Beşiktaş'ı çok özlediğini vurgulayan Ricardo Quaresma, "Beşiktaş'la güzel anılarımız oldu, tarih yazdık. Beşiktaş'ta oynamayı seviyorum. Beşiktaş'ın derbiyi kazanmasını, şampiyon olmasını, hak ettiği yeri almasını istiyorum. Derbi çok özel olacak." dedi.

"GERİYE DÖNMEK İSTERİM"

Bir teklif gelmesi haslinde yeniden Beşiktaş' adönebileceği sinyalini veren Portekizli yıldız, "Beşiktaş'tan teklif gelirse onlara 'evet' diyeceğim. Fiziksel kondisyon gerçekte çok önemli, her gün antrenman yapıyorum. Hayallerimden biri futbolu Beşiktaş formasıyla dolu bir stadın önünde bırakmak." diye konuştu.

"TALISCA SEVİYESİNDEKİ OYUNCULARI GETİRMEK İSTERİM"

Ricardo Quaresma, röportajını şu ifadelerle tamamladı:

"Ronaldo'yu geri getirmek çok zor olacak. Öncelikle futbolu bırakmak istiyorum. Daha sonra Beşiktaş'a gidip önemli oyuncuların transferini yapmak güzel olacak. Ronaldo'yu Beşiktaş'a getirebilmek zor ama Talisca gibi oyuncuları Talisca'nın seviyesine getirmek istiyorum.

Beşiktaş'ı her zaman takip ediyorum. Her zaman maçları izliyorum. Yeni yapısı çok güzel. Futbol, ​​galibiyet ve kupa oyunudur. Sonuçlar beklediğiniz gibi olmadığında insanlar size sorabilir ama bu zaman alır. Yeni başkana ve Beşiktaş'ın yeni yapılanmasına güveniyorum. Artık onlara zaman vermeliyiz."