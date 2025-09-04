Rafting Avrupa Kupası Rize Ardeşen'de devam ediyor
İkinci gün mücadeleleri Fırtına Deresi'nde gerçekleşti
Rize'nin Ardeşen ilçesinde düzenlenen Rafting Avrupa Kupası, ikinci gün karşılaşmalarıyla heyecanı sürdürdü.
Sporcular, Fırtına Deresi'ndeki Vali Recep Yazıcıoğlu Kano ve Rafting Parkuru'nda gerçekleştirilen slalom yarışlarında kıyasıya mücadele verdi.
Organizasyona Türkiye'nin yanı sıra Kazakistan, Bosna Hersek, İtalya ve İran'dan gelen toplam 150 sporcu katılıyor.
Etkinlik, ev sahibi Türkiye Kano Federasyonu koordinasyonunda gerçekleştiriliyor ve yarın yapılacak mücadelelerle sona erecek.
