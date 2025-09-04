DOLAR
41,16 0,02%
EURO
48,02 0,12%
ALTIN
4.687,56 0,57%
BITCOIN
4.528.605,45 1,91%

Rafting Avrupa Kupası Rize Ardeşen'de Devam Ediyor

Rize'nin Ardeşen ilçesinde devam eden Rafting Avrupa Kupası'nda 150 sporcu, Fırtına Deresi'nde slalom yarışlarına çıktı. Organizasyon yarın sona erecek.

Yayın Tarihi: 04.09.2025 17:37
Güncelleme Tarihi: 04.09.2025 17:41
Rafting Avrupa Kupası Rize Ardeşen'de Devam Ediyor

Rafting Avrupa Kupası Rize Ardeşen'de devam ediyor

İkinci gün mücadeleleri Fırtına Deresi'nde gerçekleşti

Rize'nin Ardeşen ilçesinde düzenlenen Rafting Avrupa Kupası, ikinci gün karşılaşmalarıyla heyecanı sürdürdü.

Sporcular, Fırtına Deresi'ndeki Vali Recep Yazıcıoğlu Kano ve Rafting Parkuru'nda gerçekleştirilen slalom yarışlarında kıyasıya mücadele verdi.

Organizasyona Türkiye'nin yanı sıra Kazakistan, Bosna Hersek, İtalya ve İran'dan gelen toplam 150 sporcu katılıyor.

Etkinlik, ev sahibi Türkiye Kano Federasyonu koordinasyonunda gerçekleştiriliyor ve yarın yapılacak mücadelelerle sona erecek.

Rize'nin Ardeşen ilçesinde düzenlenen Rafting Avrupa Kupası'na ikinci gün mücadeleleriyle devam...

Rize'nin Ardeşen ilçesinde düzenlenen Rafting Avrupa Kupası'na ikinci gün mücadeleleriyle devam edildi. Sporcular, Ardeşen ilçesinde Fırtına Deresi'ndeki Vali Recep Yazıcıoğlu Kano ve Rafting Parkuru'nda slalom yarışlarında mücadele verdi.

Rize'nin Ardeşen ilçesinde düzenlenen Rafting Avrupa Kupası'na ikinci gün mücadeleleriyle devam...

İLGİLİ HABERLER

Meteoroloji'den 40 İle Uyarı: 4-8 Eylül'de Gök Gürültülü Sağanaklar

Siirt'te İcradan Satılık: 2024 Volkswagen Taigo ve Merkezde 3+1 Daire

Garanti BBVA 'Garantili Ödeme' ile vade sorununu çözüyor

Emlak Vergisi İçin Kritik Hamle: 8 Eylül 2025 İtiraz Süresi ve Ekimde TBMM'ye Teklif

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Başakşehir 0-0 Eyüpspor: Çağdaş Atan'dan Selke şoku
2
Rafting Avrupa Kupası Rize Ardeşen'de Devam Ediyor
3
Gloria Pre-Season Games 2025: Trabzonspor 66-64 Esenler Erokspor
4
Bogdanovic'ten Türkiye'ye Tebrik; FIBA ve NBA'den Şengün'e Övgü
5
A Milli Takım 642. maçına çıkıyor — Gürcistan deplasmanda (2026 Dünya Kupası Elemeleri)
6
Kayserispor Gelecek Sezona Hazırlanıyor: Başkan Açıkalın Yeni Başarılar İçin İhtiyaç Vurguladı
7
Icardi'nin ardından PSG'den bir yıldız daha geliyor

Kayseri'de Milyonluk İhaleler: Hacılar'da 50.000 m² Parke, Melikgazi'de 2 Yeni Eczane

TOGG T10X V2'de Faizsiz Hamle: Sadece 863 Bin TL Peşinat

Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan 25 Bin Gence Ücretsiz Özel Yetenek Desteği

Emlak Vergisi İçin Kritik Hamle: 8 Eylül 2025 İtiraz Süresi ve Ekimde TBMM'ye Teklif

İşlenmeyen Tarlalar Kiralanacak: Devlet 300 Bin Dekar Atıl Arazi İçin Geri Sayımı Başlattı

Meteoroloji'den 40 İle Uyarı: 4-8 Eylül'de Gök Gürültülü Sağanaklar

İzmir'de Simit Zammı Krizi: Bakanlık 'Onaylamadı', Valilik İtiraz Etti

e-Devlet'te Yeni Hizmet: Elektrik Arıza İhbarı Başladı

Siirt'te İcradan Satılık: 2024 Volkswagen Taigo ve Merkezde 3+1 Daire

Okul Zili Çalmadan Destek Zili: Kırtasiye ve Beslenme Desteği açıklandı

Garanti BBVA 'Garantili Ödeme' ile vade sorununu çözüyor

Kayserililer Dikkat: 9 Eylül'de Milli Emlak'tan Yeni İhale Açıklandı