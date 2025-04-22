Ragbi Federasyonu'ndan 23 Nisan'da Çocuklara Özel Etkinlik

23 Nisan'da Egemenliğin Coşkusu

Türkiye Ragbi Federasyonu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla 'sevgi evleri'nde kalan çocuklar için özel bir etkinlik gerçekleştirdi. Bu anlamlı organizasyon, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 105'inci yılına denk gelmesiyle daha da özel bir hal aldı.

Çocuklar Milli Sporcular ile Buluşturuldu

Ankara Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen etkinlikte, sevgi evleri'nde kalan çocuklar, Türkiye Ragbi Federasyonu'nun Çubuk Esenboğa'daki tesislerinde milli sporcularla bir araya geldi. Çocuklar, bayram coşkusunu doyasıya yaşarken; eğlenceli spor aktiviteleri, takım oyunları, sürpriz hediyeler ve renkli gösterilerle dolu bir gün geçirdi.

Milli sporcularla tanışan çocuklar, hem ilham verici hikayeler dinleme şansı buldu hem de ragbi, beyzbol, flag futbol, softbol ve kriket gibi sporları deneyimleme imkanı elde etti.

Federasyon Başkanı'nın Mesajı

Türkiye Ragbi Federasyonu Başkanı Nahit Şahin, etkinlikle ilgili yaptığı açıklamada şunları dile getirdi: "23 Nisan, sadece bir bayram değil, çocuklarımıza duyduğumuz güvenin ve geleceğe olan inancımızın sembolüdür. 'Sevgi evleri'nden gelen evlatlarımızı milli sporcularımızla buluşturmak, onların hayatına dokunmak bizim için büyük bir gurur. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün tüm dünya çocuklarına armağan ettiği bugünde çocuklarımız için daha güçlü bir gelecek inşa etmeye kararlıyız. Bu anlamlı etkinlik, sporun birleştirici gücünü ve çocukların hayatındaki dönüştürücü etkisini bir kez daha ortaya koydu. Federasyonumuz sosyal sorumluluk projeleriyle çocuklarımızın yanında olmaya devam edecek.'

Türkiye Ragbi Federasyonu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla "sevgi evleri"nde kalan çocuklar için özel bir etkinlik düzenledi. Ankara Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen etkinlikte, "sevgi evleri"nde kalan çocuklar, Türkiye Ragbi Federasyonunun Çubuk Esenboğa'daki tesislerinde milli sporcularla bir araya gelerek bayram coşkusunu doyasıya yaşadı.

Türkiye Ragbi Federasyonu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla "sevgi evleri"nde kalan çocuklar için özel bir etkinlik düzenledi. Ankara Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen etkinlikte, "sevgi evleri"nde kalan çocuklar, Türkiye Ragbi Federasyonunun Çubuk Esenboğa'daki tesislerinde milli sporcularla bir araya gelerek bayram coşkusunu doyasıya yaşadı.