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Rahime Yiğit'in Hedefi: Yeni Rekortmenler Yetiştirmek

Sırıkla atlamada rekorlar kıran Rahime Yiğit, genç sporcular yetiştirmek için çaba harcıyor.

Yayın Tarihi: 10.10.2024 11:10
Güncelleme Tarihi: 10.10.2024 11:24
Rahime Yiğit'in Hedefi: Yeni Rekortmenler Yetiştirmek

Rahime Yiğit: Sporun Gücüyle Rekorlar Kırıyorum

Adana'da yaşayan 18 yaşındaki Rahime Yiğit, sırıkla atlama branşında kazandığı iki Türkiye rekoruyla dikkatleri üzerine çekiyor. Eğitim hayatında yaşadığı zorlukların ardından sporla tanışan Yiğit, şimdi gençleri mekânıyla bir araya getirip onlara spor sevgisini aşılıyor.

Başarı Hikayesi

Rahime Yiğit, Adana’ya 20 yıl önce göç eden tarım işçisi bir ailenin en büyük çocuğu. Ortaokulda yaşadığı maddi sıkıntılar yüzünden eğitimine ara veren Yiğit, ailesinin durumu iyileştikten sonra okuluna döndü. Sırıkla atlama gibi zorlu bir branşa geçiş yapmadan önce, çekiç atma ile uğraşarak spora ilk adımını attı.

Rekorların Ardındaki Azim

Kısa süre içinde büyük başarılara imza atan Yiğit, Türkiye 18 Yaş Altı Salon Şampiyonası’nda 3.60 metre atlayarak birinci oldu. Ardından Fenerbahçe'ye transfer olup milli takıma seçildi. Yurt dışındaki ilk şampiyonasında sakatlık yaşamasına rağmen, 2023 yılı itibarıyla Türkiye rekorunu 4.15 metreye çıkararak dikkatleri çekti. Şubat ayında Sırbistan'da gerçekleştirdiği Balkan Şampiyonası'nda rekorunu daha da geliştirip 4.16 metre atladı.

Gelecek Hedefleri

Şu an Şehit Ahmet-Mehmet Oruç Spor Lisesi'nde eğitimine devam eden Yiğit, milli takım antrenörü İbrahim Halil Aydın ile birlikte gelecek sezon için çözümler geliştiriyor. "Yeni sezona girdiğimizde hedefim 4.30, 4.40 metre atlayarak Türkiye rekorlarını tutmak. Avrupa’da madalya hedefim de var" diyor.

Gençlere İlham Olmak İstiyor

Rahime, spora olan tutkusunu çevresine yaymak istiyor. Spor yaptığı dönemde, kendisi gibi gençlerin sporla tanışmasına katkıda bulunarak onları desteklemeyi arzuluyor. Yiğit, "Eğitimimle birlikte beden eğitimi öğretmeni olarak çocuklara rol model olabilmek istiyorum" dedi.

Antrenörü Rahime’yi Destekliyor

İbrahim Halil Aydın, Rahime’nin başarısının arkasındaki azmi ve öz güveni vurgulayarak, "Onun yeteneklerini geliştirdiğimizde, daha birçok rekor kıracağına inanıyorum. Bence onu 2028 Los Angeles Olimpiyatları'nda göreceğiz" değerlendirmesinde bulundu.

Adana'da ara verdiği eğitim hayatına döndükten sonra başladığı sırıkla atlamada iki Türkiye rekoru...

Adana'da ara verdiği eğitim hayatına döndükten sonra başladığı sırıkla atlamada iki Türkiye rekoru kıran Rahime Yiğit, beden eğitimi öğretmeni olup kendisi gibi çocukları sporla tanıştırmayı amaçlıyor.

Adana'da ara verdiği eğitim hayatına döndükten sonra başladığı sırıkla atlamada iki Türkiye rekoru...

Adana'da ara verdiği eğitim hayatına döndükten sonra başladığı sırıkla atlamada iki Türkiye rekoru kıran Rahime Yiğit, beden eğitimi öğretmeni olup kendisi gibi çocukları sporla tanıştırmayı amaçlıyor.

Adana'da ara verdiği eğitim hayatına döndükten sonra başladığı sırıkla atlamada iki Türkiye rekoru...

Adana'da ara verdiği eğitim hayatına döndükten sonra başladığı sırıkla atlamada iki Türkiye rekoru kıran Rahime Yiğit, beden eğitimi öğretmeni olup kendisi gibi çocukları sporla tanıştırmayı amaçlıyor.

Adana'da ara verdiği eğitim hayatına döndükten sonra başladığı sırıkla atlamada iki Türkiye rekoru...

Adana'da ara verdiği eğitim hayatına döndükten sonra başladığı sırıkla atlamada iki Türkiye rekoru kıran Rahime Yiğit, beden eğitimi öğretmeni olup kendisi gibi çocukları sporla tanıştırmayı amaçlıyor.

Adana'da ara verdiği eğitim hayatına döndükten sonra başladığı sırıkla atlamada iki Türkiye rekoru...

Adana'da ara verdiği eğitim hayatına döndükten sonra başladığı sırıkla atlamada iki Türkiye rekoru kıran Rahime Yiğit, beden eğitimi öğretmeni olup kendisi gibi çocukları sporla tanıştırmayı amaçlıyor.

Adana'da ara verdiği eğitim hayatına döndükten sonra başladığı sırıkla atlamada iki Türkiye rekoru...

Adana'da ara verdiği eğitim hayatına döndükten sonra başladığı sırıkla atlamada iki Türkiye rekoru kıran Rahime Yiğit, beden eğitimi öğretmeni olup kendisi gibi çocukları sporla tanıştırmayı amaçlıyor.

Adana'da ara verdiği eğitim hayatına döndükten sonra başladığı sırıkla atlamada iki Türkiye rekoru...

Adana'da ara verdiği eğitim hayatına döndükten sonra başladığı sırıkla atlamada iki Türkiye rekoru kıran Rahime Yiğit, beden eğitimi öğretmeni olup kendisi gibi çocukları sporla tanıştırmayı amaçlıyor.

Adana'da ara verdiği eğitim hayatına döndükten sonra başladığı sırıkla atlamada iki Türkiye rekoru...

Adana'da ara verdiği eğitim hayatına döndükten sonra başladığı sırıkla atlamada iki Türkiye rekoru kıran Rahime Yiğit, beden eğitimi öğretmeni olup kendisi gibi çocukları sporla tanıştırmayı amaçlıyor.

Adana'da ara verdiği eğitim hayatına döndükten sonra başladığı sırıkla atlamada iki Türkiye rekoru...

Adana'da ara verdiği eğitim hayatına döndükten sonra başladığı sırıkla atlamada iki Türkiye rekoru kıran Rahime Yiğit, beden eğitimi öğretmeni olup kendisi gibi çocukları sporla tanıştırmayı amaçlıyor.

Adana'da ara verdiği eğitim hayatına döndükten sonra başladığı sırıkla atlamada iki Türkiye rekoru...

Adana'da ara verdiği eğitim hayatına döndükten sonra başladığı sırıkla atlamada iki Türkiye rekoru kıran Rahime Yiğit, beden eğitimi öğretmeni olup kendisi gibi çocukları sporla tanıştırmayı amaçlıyor.

Adana'da ara verdiği eğitim hayatına döndükten sonra başladığı sırıkla atlamada iki Türkiye rekoru...

Adana'da ara verdiği eğitim hayatına döndükten sonra başladığı sırıkla atlamada iki Türkiye rekoru kıran Rahime Yiğit, beden eğitimi öğretmeni olup kendisi gibi çocukları sporla tanıştırmayı amaçlıyor.

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