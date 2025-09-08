RAMS Başakşehir, Çağdaş Atan ile Yollarını Ayırdı

RAMS Başakşehir, teknik direktör Çağdaş Atan ile karşılıklı anlaşma sonucu yolların ayrıldığını açıkladı.

Yayın Tarihi: 08.09.2025 11:47
Güncelleme Tarihi: 08.09.2025 11:47
RAMS Başakşehir, Çağdaş Atan ile Yollarını Ayırdı

RAMS Başakşehir, Çağdaş Atan ile yollarını ayırdı

RAMS Başakşehir, teknik direktör Çağdaş Atan ile yolların ayrıldığını resmi olarak duyurdu.

Turuncu-lacivertli kulübün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kulübümüz teknik direktörümüz Çağdaş Atan ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırma kararı almıştır. Görev aldığı iki sezonda sergilediği özveri, profesyonellik ile birlikte takımımızı üst üste iki kez Avrupa kupalarına taşıyarak, kulüp geleneğimizi sürdüren Çağdaş Atan'a teşekkür ediyor; kariyerinin bundan sonraki bölümünde kendisine başarılar diliyoruz."

Atan'ın göreve başlama zamanı

45 yaşındaki teknik adam, 2023-2024 sezonunda göreve getirilmişti.

