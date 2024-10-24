RAMS Başakşehir, Celje ile UEFA Konferans Ligi'nde Karşılaşacak

UEFA Konferans Ligi Maçı Detayları

RAMS Başakşehir, UEFA Konferans Ligi'nde Slovenya'nın Celje takımıyla karşılaşacak. Bu maçta görev alacak hakemler ve takım kadroları aşağıda yer alıyor.

Maç Bilgileri

Stat: Celje

Hakemler: Oleksii Derevinskyi, Viktor Matyash, Viktor Nyzhnyk (Ukrayna)

Celje Takım Kadrosu

Rozman

Nieto

Zec

Vuklisevic

Nemanic

Zabukovnik

Svetlin

Seslar

Brnic

Matko

Kucys

RAMS Başakşehir Takım Kadrosu

Deniz Dilmen

Duarte

Ba

Opoku

Ömer Ali Şahiner

Crespo

Berat Özdemir

Pelkas

Deniz Türüç

Figueiredo

Piatek

Bu önemli karşılaşma, her iki ekip için de büyük bir fırsat sunuyor. Taraftarlar maçta takımlarını desteklemek için tribünlerde yerlerini almak için sabırsızlanıyor.