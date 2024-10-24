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RAMS Başakşehir, Celje ile UEFA Konferans Ligi'nde Karşılaşacak

RAMS Başakşehir, UEFA Konferans Ligi ikinci haftasında Slovenya temsilcisi Celje'ye konuk oluyor.

Yayın Tarihi: 24.10.2024 18:46
Güncelleme Tarihi: 24.10.2024 18:46
RAMS Başakşehir, Celje ile UEFA Konferans Ligi'nde Karşılaşacak

UEFA Konferans Ligi Maçı Detayları

RAMS Başakşehir, UEFA Konferans Ligi'nde Slovenya'nın Celje takımıyla karşılaşacak. Bu maçta görev alacak hakemler ve takım kadroları aşağıda yer alıyor.

Maç Bilgileri

Stat: Celje

Hakemler: Oleksii Derevinskyi, Viktor Matyash, Viktor Nyzhnyk (Ukrayna)

Celje Takım Kadrosu

  • Rozman
  • Nieto
  • Zec
  • Vuklisevic
  • Nemanic
  • Zabukovnik
  • Svetlin
  • Seslar
  • Brnic
  • Matko
  • Kucys

RAMS Başakşehir Takım Kadrosu

  • Deniz Dilmen
  • Duarte
  • Ba
  • Opoku
  • Ömer Ali Şahiner
  • Crespo
  • Berat Özdemir
  • Pelkas
  • Deniz Türüç
  • Figueiredo
  • Piatek

Bu önemli karşılaşma, her iki ekip için de büyük bir fırsat sunuyor. Taraftarlar maçta takımlarını desteklemek için tribünlerde yerlerini almak için sabırsızlanıyor.

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