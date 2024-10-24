RAMS Başakşehir, Celje ile UEFA Konferans Ligi'nde Karşılaşacak

UEFA Konferans Ligi Maçı Detayları
RAMS Başakşehir, UEFA Konferans Ligi'nde Slovenya'nın Celje takımıyla karşılaşacak. Bu maçta görev alacak hakemler ve takım kadroları aşağıda yer alıyor.
Maç Bilgileri
Stat: Celje
Hakemler: Oleksii Derevinskyi, Viktor Matyash, Viktor Nyzhnyk (Ukrayna)
Celje Takım Kadrosu
- Rozman
- Nieto
- Zec
- Vuklisevic
- Nemanic
- Zabukovnik
- Svetlin
- Seslar
- Brnic
- Matko
- Kucys
RAMS Başakşehir Takım Kadrosu
- Deniz Dilmen
- Duarte
- Ba
- Opoku
- Ömer Ali Şahiner
- Crespo
- Berat Özdemir
- Pelkas
- Deniz Türüç
- Figueiredo
- Piatek
Bu önemli karşılaşma, her iki ekip için de büyük bir fırsat sunuyor. Taraftarlar maçta takımlarını desteklemek için tribünlerde yerlerini almak için sabırsızlanıyor.