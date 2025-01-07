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RAMS Başakşehir, Christopher Operi'yi Kadrosuna Kattı

RAMS Başakşehir, Fildişi Milli Takımı futbolcusu Christopher Operi'yi 3,5 yıllık sözleşme ile transfer etti.

Yayın Tarihi: 07.01.2025 19:42
Güncelleme Tarihi: 07.01.2025 19:42
RAMS Başakşehir, Christopher Operi'yi Kadrosuna Kattı

RAMS Başakşehir, Yeni Transferini Duyurdu

RAMS Başakşehir, Christopher Operi ile yollarını birleştirdiğini resmen açıkladı. Kulüp, Fransa Ligue 1 ekiplerinden Le Havre'de forma giyen Fildişi Milli Takımı futbolcusunu kadrosuna katma kararını öğrencilere duyurdu.

Anlaşma Detayları

Yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Christopher Operi ile 3,5 yıllık anlaşma sağladı. Kendisine ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz," ifadelerine yer verildi.

RAMS Başakşehir, yeni transferi ile takımın performansını artırmayı hedefliyor.

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