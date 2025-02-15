RAMS Başakşehir, Sipay Bodrum FK'ye Mağlup: Çağdaş Atan'dan Açıklamalar

Rams Başakşehir, Sipay Bodrum FK yenilgisi ardından Antalya'da kamp yapacaklarını duyurdu.

Yayın Tarihi: 15.02.2025 19:15
Güncelleme Tarihi: 15.02.2025 19:15
RAMS Başakşehir, Sipay Bodrum FK'ye Mağlup: Çağdaş Atan'dan Açıklamalar

RAMS Başakşehir, Sipay Bodrum FK'ye 1-0 Mağlup Oldu

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında RAMS Başakşehir, sahasında Sipay Bodrum FK'ye 1-0 mağlup olarak hayal kırıklığına uğradı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan teknik direktör Çağdaş Atan, takımının Antalya'da kampa gideceğini ve bu süreçte doğru oyun ve formasyonla yola devam etmeye kararlı olduklarını belirtti.

Çağdaş Atan'ın Maç Sonrası Değerlendirmesi

Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki müsabakanın hemen ardından konuşan Atan, maçta planlamalarının dışında bir sonuç aldıklarını söyledi. Bodrum FK karşısındaki bu yenilginin sezon sonu hedeflerini doğrudan etkileyeceğinden bahseden Atan, "Rakibi kutluyorum. Kaçırdığımız pozisyonlar vardı. Kendimize çeki düzen vermemiz gereken bir dönemden geçiyoruz." ifadelerini kullandı.

Kamp ve Gelecek Hedefleri

Kart cezalısı Kemen'in takımın en önemli oyuncularından biri olduğuna vurgu yapan Atan, ancak yenilgiyi yalnızca bu oyuncunun yokluğuna bağlamamak gerektiğini dile getirdi. "Aslında bu maçın ardından bir kamp planlıyoruz. Burada alacağımız 3 puanla gitmek istiyorduk. Yaptığımız 5 transferin grup dinamiğine uyması adına Antalya'da kamp planlıyoruz," diyen Atan, önümüzdeki haftada yeni transferlerin bazıları ile ilgili gelişmelerin takip edileceğini belirtti.

"Bay geçeceğimiz bir haftamız var. Yeni transferlerin 2'sinin sakatlığı devam ediyor. Ebosele yarın koşulara başlayacak. Bay haftasından sonra Ziraat Türkiye Kupası'nda Eyüpspor maçı var. Kampta en iyi şekilde çalışıp doğru oyun ve formasyonla yolumuza devam etmemiz gerekiyor." dedi.

İLGİLİ HABERLER

Ankara'dan Önemli Gelir Desteği Kararı: 60 Yaş ve Üstü Vatandaşlar İçin Umut!

Bakan Işıkhan'dan Engelli ve Eski Hükümlü Desteklerine Yüzde 44-45 Zam Müjdesi

Tunceli, İstanbul ve Adıyaman'da Öğrenci Destek Programları Başladı

4A-4B-4C'liler Dikkat: SGK'nın size ödemesi olabilir

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Fenerbahçe Medicana, Efeler Ligi'nde Kuşgöz İzmir'i 3-0 Geçti
2
Spor Camiası Yas Tutuyor: Bakan Bak, Serdar Seymen İçin Taziye Mesajı Yayınladı
3
Trendyol Süper Lig 23. Haftada Galatasaray Zirvede
4
Mardin'de 600 Sporcu Kros Yarışında Ter Döktü
5
Para Atletizm Olimpik Deneme Yarışları Mersin'de Başladı
6
On Hotels Alanya Belediyespor, Bursa'yı Deplasmanda Yenerek Öne Geçti
7
RAMS Başakşehir, Sipay Bodrum FK'ye Mağlup: Çağdaş Atan'dan Açıklamalar

Kredi Borçları İçin Vade Sınırlarında Şok Değişiklik!

Gaziantep'ten Ramazan İçin Mucize Kart Desteği!

Ankara'dan Önemli Gelir Desteği Kararı: 60 Yaş ve Üstü Vatandaşlar İçin Umut!

Etimesgut'ta Çölyak Hastalarına Glütensiz Gıda Kolisi Desteği

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden Asgari Ücretlilere Ulaşım Desteği

İstanbul İçin Kar Alarmı: 20 İlde Sarı Kodlu Uyarı Yayınlandı

Tunceli, İstanbul ve Adıyaman'da Öğrenci Destek Programları Başladı

Bakan Işıkhan'dan Engelli ve Eski Hükümlü Desteklerine Yüzde 44-45 Zam Müjdesi

Kozan'da Çiftçilere Yüzde 75 Hibeli Ayçiçeği Desteği

Santorini'nin Volkanik Aktivitesi Korkutuyor: Uyarılar Artıyor

4A-4B-4C'liler Dikkat: SGK'nın size ödemesi olabilir

Emekliler İçin Bayram İkramiyesi Müjdesi: 27.630 TL Olması Bekleniyor