RAMS Başakşehir, Sipay Bodrum FK'ye Mağlup: Çağdaş Atan'dan Açıklamalar

RAMS Başakşehir, Sipay Bodrum FK'ye 1-0 Mağlup Oldu

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında RAMS Başakşehir, sahasında Sipay Bodrum FK'ye 1-0 mağlup olarak hayal kırıklığına uğradı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan teknik direktör Çağdaş Atan, takımının Antalya'da kampa gideceğini ve bu süreçte doğru oyun ve formasyonla yola devam etmeye kararlı olduklarını belirtti.

Çağdaş Atan'ın Maç Sonrası Değerlendirmesi

Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki müsabakanın hemen ardından konuşan Atan, maçta planlamalarının dışında bir sonuç aldıklarını söyledi. Bodrum FK karşısındaki bu yenilginin sezon sonu hedeflerini doğrudan etkileyeceğinden bahseden Atan, "Rakibi kutluyorum. Kaçırdığımız pozisyonlar vardı. Kendimize çeki düzen vermemiz gereken bir dönemden geçiyoruz." ifadelerini kullandı.

Kamp ve Gelecek Hedefleri

Kart cezalısı Kemen'in takımın en önemli oyuncularından biri olduğuna vurgu yapan Atan, ancak yenilgiyi yalnızca bu oyuncunun yokluğuna bağlamamak gerektiğini dile getirdi. "Aslında bu maçın ardından bir kamp planlıyoruz. Burada alacağımız 3 puanla gitmek istiyorduk. Yaptığımız 5 transferin grup dinamiğine uyması adına Antalya'da kamp planlıyoruz," diyen Atan, önümüzdeki haftada yeni transferlerin bazıları ile ilgili gelişmelerin takip edileceğini belirtti.

"Bay geçeceğimiz bir haftamız var. Yeni transferlerin 2'sinin sakatlığı devam ediyor. Ebosele yarın koşulara başlayacak. Bay haftasından sonra Ziraat Türkiye Kupası'nda Eyüpspor maçı var. Kampta en iyi şekilde çalışıp doğru oyun ve formasyonla yolumuza devam etmemiz gerekiyor." dedi.