RAMS Başakşehir, Süper Lig'de Sipay Bodrum FK'yı Geçti

Trendyol Süper Lig 5. Haftası

Trendyol Süper Lig'in 5. hafta mücadelesinde RAMS Başakşehir, deplasmanda Sipay Bodrum FK ile karşı karşıya geldi. Maç sonunda konuk takım, rakibini 1-0 mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti.

Önemli Anlar

Maçın 52. dakikasında RAMS Başakşehir'in geliştirdiği atakta, Serdar Gürler'in ceza sahası içinden çektiği şut, Sipay Bodrum FK kalecisi Sousa tarafından kurtarıldı.

Karşılaşmanın 90. dakikasında, RAMS Başakşehir öne geçti. Duarte, ceza sahasında yaptığı vuruşla topu ağlara göndererek takımını 1-0'lık üstünlüğe taşıdı.

Sonuç olarak, RAMS Başakşehir bu maçtan 1-0 galip ayrılarak ligdeki puanını artırdı.

Trendyol Süper Lig'in beşinci haftasında Sipay Bodrum FK ile RAMS Başakşehir takımları Bodrum İlçe Stadı'nda karşılaştı.

Trendyol Süper Lig'in beşinci haftasında Sipay Bodrum FK ile RAMS Başakşehir takımları Bodrum İlçe Stadı'nda karşılaştı.

Trendyol Süper Lig'in beşinci haftasında Sipay Bodrum FK ile RAMS Başakşehir takımları Bodrum İlçe Stadı'nda karşılaştı.

Trendyol Süper Lig'in beşinci haftasında Sipay Bodrum FK ile RAMS Başakşehir takımları Bodrum İlçe Stadı'nda karşılaştı.

Trendyol Süper Lig'in beşinci haftasında Sipay Bodrum FK ile RAMS Başakşehir takımları Bodrum İlçe Stadı'nda karşılaştı.

Trendyol Süper Lig'in beşinci haftasında Sipay Bodrum FK ile RAMS Başakşehir takımları Bodrum İlçe Stadı'nda karşılaştı.

Trendyol Süper Lig'in beşinci haftasında Sipay Bodrum FK ile RAMS Başakşehir takımları Bodrum İlçe Stadı'nda karşılaştı. RAMS Başakşehir'den Berat Ayberk Özdemir (2) bir pozisyonda rakibiyle mücadele etti.

Trendyol Süper Lig'in beşinci haftasında Sipay Bodrum FK ile RAMS Başakşehir takımları Bodrum İlçe Stadı'nda karşılaştı. RAMS Başakşehir'den Berat Ayberk Özdemir (2) bir pozisyonda rakibiyle mücadele etti.

Trendyol Süper Lig'in beşinci haftasında Sipay Bodrum FK ile RAMS Başakşehir takımları Bodrum İlçe Stadı'nda karşılaştı. RAMS Başakşehir'den Berat Ayberk Özdemir (2) bir pozisyonda rakibiyle mücadele etti.

Trendyol Süper Lig'in beşinci haftasında Sipay Bodrum FK ile RAMS Başakşehir takımları Bodrum İlçe Stadı'nda karşılaştı. RAMS Başakşehir'den Berat Ayberk Özdemir (2) bir pozisyonda rakibiyle mücadele etti.

Trendyol Süper Lig'in beşinci haftasında Sipay Bodrum FK ile RAMS Başakşehir takımları Bodrum İlçe Stadı'nda karşılaştı. RAMS Başakşehir'den Berat Ayberk Özdemir (2) bir pozisyonda rakibiyle mücadele etti.

Trendyol Süper Lig'in beşinci haftasında Sipay Bodrum FK ile RAMS Başakşehir takımları Bodrum İlçe Stadı'nda karşılaştı. RAMS Başakşehir'den Berat Ayberk Özdemir (2) bir pozisyonda rakibiyle mücadele etti.