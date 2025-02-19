Rana Gözübüyük, Havalı Silahlar Avrupa Şampiyonası'nda Çifte Bronz Madalya Kazandı

Havalı Silahlar Avrupa Şampiyonası'nda bronze madalya kazanan Rana Gözübüyük, Erzurum'da çiçeklerle karşılandı.

Yayın Tarihi: 19.02.2025 15:46
Güncelleme Tarihi: 19.02.2025 15:46
Rana Gözübüyük, Havalı Silahlar Avrupa Şampiyonası'nda Çifte Bronz Madalya Kazandı

Rana Gözübüyük, Avrupa Şampiyonu

Havalı Silahlar Avrupa Şampiyonası’nda 16 ve 18 yaş altı kadınlar kategorisinde ve takım yarışlarında üçüncülük elde eden Rana Gözübüyük, çifte bronz madalya ile ülkemizi gururlandırdı.

Erzurum’da Coşkulu Karşılama

Rana Gözübüyük, ve milli sporcu Muhammet Serhat Demir, Estonya’nın Tallinn kentinde düzenlenen şampiyonanın ardından Erzurum’a döndüğünde büyük bir coşkuyla karşılandı. 9-15 Şubat tarihleri arasında gerçekleşen şampiyonada, 10 metre havalı tüfek 18 yaş altı trio kadınlar kategorisinde ve takım yarışlarında üçüncü olan genç sporcular havalimanında çiçeklerle karşılandı.

Karşılama törenine Erzurum Olimpiyat Hazırlık ve Kamp Eğitim Merkezi (TOHM) Müdürü Muzaffer Kaya, Türkiye Atıcılık Federasyonu İl Temsilcisi Burak Çağlar, antrenör Zeynep Çağlar, sporcuların aileleri ve diğer sporcular katıldı.

Tarihi Bir Başarı

Karşılamada söz alan Burak Çağlar, milli sporcu Muhammet Serhat Demir’in madalyayı kıl payı kaçırdığını belirtti ve Rana Gözübüyük’ün bireysel olarak elde ettiği bronz madalyanın Türkiye adına bir ilk olduğunu vurguladı. "Rana’nın kazandığı madalya atıcılıkta tarihi bir madalya oldu. Bu başarı, disiplinli ve özverili çalışmaların bir sonucudur. İnşallah, bundan sonra daha büyük başarılar elde edecek," şeklinde konuştu.

Rana Gözübüyük de katılımcılara teşekkür ederek, gelecekteki hedefinin Avrupa ve dünya şampiyonluğu olduğunu ifade etti.

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