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Rapid Wien Trabzon'a Varış Yaptı

Avusturya'nın Rapid Wien takımı, Trabzonspor ile oynayacağı maç için Trabzon'a ulaştı.

Yayın Tarihi: 07.08.2024 14:53
Güncelleme Tarihi: 07.08.2024 14:53
Rapid Wien Trabzon'a Varış Yaptı

Rapid Wien Takımı Trabzon'a Geldi

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda yarın Trabzonspor ile karşılaşacak olan Avusturya'nın Rapid Wien futbol kulübü, Trabzon’a gelerek hazırlıklarını başlattı.

Havalimanındaki Karşılama

Trabzon Havalimanı'na inen kafilede futbolcular, teknik ekip ve takım taraftarları yer aldı. Takım, akşam saatlerinde Papara Park’ta yapacağı antrenmanla maç için son hazırlıklarını tamamlayacak.

Kamp Yeri

Antrenman sonrasında, Rapid Wien oyuncuları ve teknik ekip, kamp yapacakları Akçaabat ilçesindeki otele gitmek üzere otobüsle yola çıktı.

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