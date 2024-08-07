Rapid Wien Trabzon'a Varış Yaptı

Rapid Wien Takımı Trabzon'a Geldi
UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda yarın Trabzonspor ile karşılaşacak olan Avusturya'nın Rapid Wien futbol kulübü, Trabzon’a gelerek hazırlıklarını başlattı.
Havalimanındaki Karşılama
Trabzon Havalimanı'na inen kafilede futbolcular, teknik ekip ve takım taraftarları yer aldı. Takım, akşam saatlerinde Papara Park’ta yapacağı antrenmanla maç için son hazırlıklarını tamamlayacak.
Kamp Yeri
Antrenman sonrasında, Rapid Wien oyuncuları ve teknik ekip, kamp yapacakları Akçaabat ilçesindeki otele gitmek üzere otobüsle yola çıktı.