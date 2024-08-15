Rapid Wien ve Trabzonspor Arasındaki UEFA Avrupa Ligi Mücadelesi Golsüz Beraberlikle Sonuçlandı

UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu Mücadelesi

Rapid Wien ile Trabzonspor’un karşılaştığı UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanş maçının ilk yarısı 0-0'lık eşitlik ile sona erdi.

İlk Yarıda Öne Çıkan Anlar

Karşılaşmanın 6. dakikasında Bolla’nın sol kanattan kullandığı kornerde, kale sahası önünde Cvetkovic’in kafa vuruşu yandan auta gitti.

16. dakikada Seidl’ın pasında Burgstaller, ceza alanında kaleci Uğurcan Çakır ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda, kaleciyi geçemedi.

34. dakikada ise ceza sahasının sağ tarafından hızla son çizgiye inen Bolla, topu yerden kale önüne gönderdi. Schaub’un yakın mesafeden vuruşu ise yandan dışarı çıktı.

Sonuç olarak, ilk yarı golsüz bir eşitlikle tamamlandı.