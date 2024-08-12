Ravil Tagir, Al Jazira'yla Anlaştı

Ravil Tagir, Al Jazira'ya Transfer Oldu

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü, 21 yaşındaki genç yetenek Ravil Tagir'in, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Al Jazira takımıyla anlaştığını açıkladı.

Başakşehir'den Resmi Duyuru

Turuncu-lacivertli kulüp, Ravil Tagir'in transferi hakkında yaptığı açıklamada, "Futbolcumuz Ravil Tagir'in transferi konusunda Birleşik Arap Emirlikleri Pro League takımlarından Al Jazira ile anlaşmaya varılmıştır. Ravil Tagir'e kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz." ifadelerini kullandı.

Yeni Sözleşme Detayları

Başakşehir, genç futbolcuyu son iki sezonda Westerlo takımına kiralamıştı. Ravil Tagir, yeni takımıyla 3 yıllık bir sözleşme imzalayarak, uluslararası arenada kariyerine devam etme fırsatı yakaladı.