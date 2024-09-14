Real Madrid, Antalya'da Genç Yeteneklerin Gelişimine Odaklanıyor

Real Madrid, Genç Futbolcuları Antalya'da Yetiştirecek

İspanyol futbol devi Real Madrid, Antalya'daki genç yetenekleri keşfetmek ve geliştirmek amacıyla yeni bir futbol eğitim programı başlattı. Bu program, 4-17 yaş arasındaki çocuklara yönelik olarak tasarlandı ve AICOSPORTS ile Nirvana Cosmopolitan iş birliğinde hayata geçirildi.

Rafael Fernandez'den Açıklamalar

Programın tanıtım toplantısında konuşan İspanyol teknik direktör Rafael Fernandez, Real Madrid Akademi'yi temsil etmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Fernandez, Antalya'da uygulanacak olan metodolojinin; fiziksel, teknik, taktik ve psikolojik gelişimi destekleyen 5 ana etik prensipten oluştuğunu vurguladı. Ayrıca, genç futbolculara kazandırılacak en önemli değerlerden birinin dostluk olduğunu belirtti.

Dostluk ve Takım Ruhu

Fernandez, "Mesele sadece iyi oynamak ya da kupa kazanmak değil, dostluklar kazanıp aynı amaç uğruna mücadele etmek. Antalya'da, Real Madrid'e ait top koşturan Arda Güler gibi genç yetenekler bulmayı umuyorum," dedi.

Yerel Destek ve Hedefler

Nirvana Hotels Genel Müdür Vekili Erhan Yakut ise, genç sporcuların yanındayız dedi ve Real Madrid'in deneyimli antrenörleriyle çocukların hayallerini gerçeğe dönüştürme yolunda çalışacaklarını ifade etti. "Antalya'dan da neden dünyaca ünlü bir sporcu çıkmasın ki?" diye ekledi.

AICOSPORTS'tan Güçlü Destek

AICOSPORTS kurucusu İnanç Armitli, bu programın çocuk ve gençler için büyük bir fırsat olduğunu belirtti. Eğitimlerin İstanbul'dan Antalya'nın güzelliklerine taşınmasının sağladığı avantajlara dikkat çekti.

Real Madrid Akademi, Antalya'da düzenlenecek bu eğitim programıyla, yeni yeteneklerin yetişmesine ve Türk futboluna katkı sağlamayı hedefliyor.

Real Madrid Akademi tarafından Antalya'da 4-17 yaş grubu çocuk ve gençlere yönelik futbol eğitim programı başlatıldı. AICOSPORTS ile Nirvana Cosmopolitan iş birliğiyle hayata geçirilen ve genç futbolcular yetiştirmeyi hedefleyen program için Kundu Turizm Merkezi'ndeki Nirvana Otel'de basın toplantısı düzenlendi.

Real Madrid Akademi tarafından Antalya'da 4-17 yaş grubu çocuk ve gençlere yönelik futbol eğitim programı başlatıldı. AICOSPORTS ile Nirvana Cosmopolitan iş birliğiyle hayata geçirilen ve genç futbolcular yetiştirmeyi hedefleyen program için Kundu Turizm Merkezi'ndeki Nirvana Otel'de basın toplantısı düzenlendi.

Real Madrid Akademi tarafından Antalya'da 4-17 yaş grubu çocuk ve gençlere yönelik futbol eğitim programı başlatıldı. AICOSPORTS ile Nirvana Cosmopolitan iş birliğiyle hayata geçirilen ve genç futbolcular yetiştirmeyi hedefleyen program için Kundu Turizm Merkezi'ndeki Nirvana Otel'de basın toplantısı düzenlendi.

Real Madrid Akademi tarafından Antalya'da 4-17 yaş grubu çocuk ve gençlere yönelik futbol eğitim programı başlatıldı. AICOSPORTS ile Nirvana Cosmopolitan iş birliğiyle hayata geçirilen ve genç futbolcular yetiştirmeyi hedefleyen program için Kundu Turizm Merkezi'ndeki Nirvana Otel'de basın toplantısı düzenlendi.