Bist 100
9.344,97 1%
DOLAR
30,92 0,25%
EURO
33,46 0,52%
ALTIN
2.016,45 0,8%

Real Madrid, Arda Güler'den sonunda bunu da istedi

Arda Güler vücut geliştirme çalışmalarına başladı! Programı yapıldı, takımı kaslanmasını istiyor! Detaylar haberimizde...

Yayın Tarihi: 20.02.2024 20:54
Güncelleme Tarihi: 20.02.2024 20:54
Real Madrid, Arda Güler'den sonunda bunu da istedi

Real Madrid'in genç yeteneği Arda Güler için heyecan verici bir gelişme yaşandı. Takım, 18 yaşındaki orta saha oyuncusunun fiziksel gelişimini hızlandırmak amacıyla özel bir plan hazırladı. Bu plan, takımın deneyimli kondisyon antrenörü Antonio Pintus tarafından yönetilecek ve Arda Güler'in rekabetçi düzeyde performans sergilemesi için özel olarak tasarlandı.

Almanya'nın yıldız futbolcusu Toni Kroos'un, Arda Güler'e olan destek mesajının ardından, Real Madrid'in genç yeteneğe olan güvenini pekiştiren bu adım, Arda Güler'in gelecekteki performansını artırmaya yönelik bir strateji olarak öne çıkıyor. Kroos, Arda Güler'in Real Madrid'de olmasından duyduğu gururu vurgularken, teknik direktör Carlo Ancelotti'nin bu süreci başarılı bir şekilde yöneteceğine olan inancını dile getirdi.

arda güler

Real Madrid'in Arda Güler'den beklentisi, genç oyuncunun önümüzdeki yıllarda daha rekabetçi olabilmesi için yaklaşık 5 kilo kas kazanması yönünde. Kulüp, daha önce Rodrygo Goes ile benzer bir stratejiyi izlediği bu planla Arda Güler'in fiziksel açıdan daha güçlü ve dayanıklı bir futbolcu olmasını hedefliyor. Bu özel plan, Pintus'un gözetiminde titizlikle uygulanacak ve Arda Güler'in tatil dönüşünde daha güçlü bir formda olmasını sağlamayı amaçlıyor.

Real Madrid'in bu adımı, genç yetenekleri daha etkili bir şekilde geliştirmek ve takımın gelecekteki başarılarına katkı sağlamak amacıyla atılan önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Arda Güler'in, bu özel fiziksel gelişim planıyla birlikte daha güçlü bir performans sergileyerek Real Madrid forması altında parlaması bekleniyor. Gözler, takımın 26. hafta mücadelesinde Sevilla ile oynayacağı maçta Arda Güler'in gelişimini takip etmek için olacak.

İLGİLİ HABERLER

İlk gördüğünüz şey sizi anlatıyor! Dans eden kadın mı yoksa adam mı? Optik illüzyon testi ile gizli gücünüzü keşfedin…

İlk gördüğünüz şey sizi anlatıyor! Dans eden kadın mı yoksa adam mı? Optik illüzyon testi ile gizli gücünüzü keşfedin…

Banka hesabı olanlara tek işleme 2 bin lira geri ödeme! Banka yeni kampanyayı patlattı

Banka hesabı olanlara tek işleme 2 bin lira geri ödeme! Banka yeni kampanyayı patlattı

İş Bankası'nda hesabı olanlara SMS gönderildi! 23.59'dan sonra hakkınız elinizden gidecek

İş Bankası'nda hesabı olanlara SMS gönderildi! 23.59'dan sonra hakkınız elinizden gidecek

Jandarma 6940 Uzman Erbaş Alacak! İşte Başvuru Şartları ve Detayları…

Jandarma 6940 Uzman Erbaş Alacak! İşte Başvuru Şartları ve Detayları…

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Altay Bayındır umutlarını yitirdi: Premier Lig'de...
2
Fenerbahçe'de bahar rüzgarları: Geri dönüş yapacak
3
Real Madrid, Arda Güler'den sonunda bunu da istedi
4
Tinder'da yakalanan Emirhan Delibaş Avrupa'nın diline düştü
5
Mert Hakan Yandaş'a müjde gibi haber: İsmail Kartal kararını verdi
6
Marsilya'da flaş ayrılık: Gennaro Gattuso devri kapandı
7
Fenerbahçe CİMER'e başvurdu: Yanıtı internet sitesinde duyurdu

Real Madrid, Arda Güler'den sonunda bunu da istedi

BİM'de Yudum ayçiçek yağı 171 TL, 5 kg pirinç 165 TL'ye düştü! Kapanın elinde kalacak indirim başlıyor

Giysileri çöpten kurtaran tüyo! Çamaşır suyu lekelerini silgi gibi siliyor

İş Bankası'nda hesabı olanlara SMS gönderildi! 23.59'dan sonra hakkınız elinizden gidecek

BYD, lüks otomobil üreteceğini duyurdu! Bentley ve Rolls-Royce’a meydan okudu

Banka hesabı olanlara tek işleme 2 bin lira geri ödeme! Banka yeni kampanyayı patlattı

Kızılay Memur Alım ilanı Açtı! KPSS Şartı Yok, Yüksek Maaş Var…

Jandarma 6940 Uzman Erbaş Alacak! İşte Başvuru Şartları ve Detayları…

Emekliye özel yeni destek ! Her emeklinin her ay ödediği o ücret ortadan kalkacak

Balık ayıklamakla saatlerce uğraşmayın! En temiz ve zahmetsiz hamsi ayıklamanın formülü burada

Aile Bakanlığı 710 Güvenlik Görevlisi Alımı İlanı Yayımlandı! Lise ve Ön Lisans Mezunu Kadın/Erkek İçin Fırsat!

İlk gördüğünüz şey sizi anlatıyor! Dans eden kadın mı yoksa adam mı? Optik illüzyon testi ile gizli gücünüzü keşfedin…