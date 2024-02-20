Real Madrid, Arda Güler'den sonunda bunu da istedi

Real Madrid'in genç yeteneği Arda Güler için heyecan verici bir gelişme yaşandı. Takım, 18 yaşındaki orta saha oyuncusunun fiziksel gelişimini hızlandırmak amacıyla özel bir plan hazırladı. Bu plan, takımın deneyimli kondisyon antrenörü Antonio Pintus tarafından yönetilecek ve Arda Güler'in rekabetçi düzeyde performans sergilemesi için özel olarak tasarlandı.

Almanya'nın yıldız futbolcusu Toni Kroos'un, Arda Güler'e olan destek mesajının ardından, Real Madrid'in genç yeteneğe olan güvenini pekiştiren bu adım, Arda Güler'in gelecekteki performansını artırmaya yönelik bir strateji olarak öne çıkıyor. Kroos, Arda Güler'in Real Madrid'de olmasından duyduğu gururu vurgularken, teknik direktör Carlo Ancelotti'nin bu süreci başarılı bir şekilde yöneteceğine olan inancını dile getirdi.





Real Madrid'in Arda Güler'den beklentisi, genç oyuncunun önümüzdeki yıllarda daha rekabetçi olabilmesi için yaklaşık 5 kilo kas kazanması yönünde. Kulüp, daha önce Rodrygo Goes ile benzer bir stratejiyi izlediği bu planla Arda Güler'in fiziksel açıdan daha güçlü ve dayanıklı bir futbolcu olmasını hedefliyor. Bu özel plan, Pintus'un gözetiminde titizlikle uygulanacak ve Arda Güler'in tatil dönüşünde daha güçlü bir formda olmasını sağlamayı amaçlıyor.

Real Madrid'in bu adımı, genç yetenekleri daha etkili bir şekilde geliştirmek ve takımın gelecekteki başarılarına katkı sağlamak amacıyla atılan önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Arda Güler'in, bu özel fiziksel gelişim planıyla birlikte daha güçlü bir performans sergileyerek Real Madrid forması altında parlaması bekleniyor. Gözler, takımın 26. hafta mücadelesinde Sevilla ile oynayacağı maçta Arda Güler'in gelişimini takip etmek için olacak.