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Real Madrid, Arda Güler'in Kiralanmasına Onay Vermedi

Real Madrid Kulübü'nün İcra Kurulu Başkanı ve Başkanı, milli futbolcu Arda Güler'in kiralık olarak başka bir kulübe gitmemesi kararı aldı.

Yayın Tarihi: 12.03.2024 16:35
Güncelleme Tarihi: 12.03.2024 16:35
Real Madrid, Arda Güler'in Kiralanmasına Onay Vermedi

La Liga ekibi Real Madrid'in İspanyol basınında yer alan iddialara göre, milli futbolcu Arda Güler'in kiralık olarak başka bir kulübe gitmeyeceği yönünde bir karar aldığı belirtiliyor. Real Madrid Kulübü Başkanı Florentino Perez ve İcra Kurulu Başkanı Jose Angel Sanchez'in, Arda Güler'in yüksek antrenman performansına rağmen kiralık gönderilmemesi yönünde bir karar aldığı ifade edildi.

Arda Güler İçin Real Madrid'den Kiralama Onayı Çıkmadı

La Liga ekiplerinden Real Madrid'in, genç milli futbolcu Arda Güler'in kiralık olarak transferine izin vermediği belirtildi. İspanyol basınına göre, Arda Güler'in performansının olumlu olduğunu düşünen kulüp yönetimi, oyuncunun Real Madrid bünyesinde gelişeceğine inanarak başka bir kulübe göndermeme kararı aldı.

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