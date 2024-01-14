Real Madrid-Barcelona Süper Kupa Final maçını şifresiz veren kanallar listesi: 2024 Barça Real maçı canlı yayın nereden izlenir? Arda sahada!

Arda Güler, Barça karşısında ilk maçına çıkıyor: Arda Güler'in ilk El Clasico maçı şifreli mi şifresiz mi? Hangi kanallarda şifresiz?

İspanya Süper Kupası yarı finalinde son 10 dakikada sahaya çıkan Arda Güler, Real Madrid kariyerinde yeni bir sayfa açıyor. Şimdi ise İspanya'nın iki devi Real Madrid ve Barcelona'nın karşılaşacağı Süper Kupa finalinde de forma giymesi bekleniyor.

İspanya'nın futbol devleri Real Madrid ve Barcelona, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da gerçekleşecek olan Süper Kupa finalinde kozlarını paylaşacak. Arda Güler, Atletico Madrid maçında olduğu gibi finalde de süre alabilir.

Real Madrid'in kamp kadrosunda yer alan milli futbolcunun performansına göre oyuna sonradan girebileceği belirtiliyor. Arda Güler, Atletico Madrid ile oynanan yarı final maçının 112. dakikasında sahaya dahil olmuştu.

(El Clasico) 2024 Barça Real maçı canlı yayın nereden izlenir?

İspanya'daki futbol macerasında Arandina maçında ilk kez Real Madrid formasını giyen Arda Güler, Süper Kupa finalinde de takımına katkı sağlamayı hedefliyor. El Clasico'ya dönüşen bu önemli final mücadelesi, Türkiye saatiyle 14 Ocak Pazar günü saat 22.00'de başlayacak ve Tivibuspor tarafından yayınlanacak.

Eğer Real Madrid kupayı kazanırsa, Arda Güler kariyerindeki ilk İspanya kupasını müzesine götürecek. Futbolseverler, bu önemli karşılaşmayı heyecanla bekliyor.

İSPANYA SÜPER KUPA FİNAL MAÇINI ŞİFRESİZ CANLI VEREN KANALLARIN LİSTESİ





El Clasico olarak bilinen Barcelona - Real Madrid maçını şifresiz olarak yayınlayan bazı yabancı kanallar şunlar:

1. Be Sport 1 (Belgium) / HD

2. beIN Sports Connect EPANA

3. Benfica Tv2 (BTV2)

4. BT Sport 1 / HD

5. Canal+Futbol / HD

6. Canal+ Sport (France)

7. Canal+ Sport (Poland) / HD

8. Daiema Sport 2 HD

9. Digi Sport 1 (Hungary)

10. Dolce Sport / HD

11. ESPN Caribbean

12. Fox Sports (Italy) / HD

13. Futbol 1 (Ukraine)

14. GO Sports 2 / HD

15. KAZ Sport

16. Lig TV3 / HD

17. NTV Plus Futbol 1 / HD

18. O2 Sport (Czech Republic)

19. OLL TV Player

20. Sky Sport 2 (Germany) / HD

21. Sport 1 (Israel) / HD

22. Az TV

23. İdman TV

24. CBS Sports

Bu kanalların içinde maçı canlı yayınlayanları kontrol etmek önemlidir, çünkü bazı kanallar belirli bölgelerde yayın yapabilir ve yayın hakları değişebilir.