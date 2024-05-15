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Real Madrid'in genç yıldızı Arda Güler, İspanyol basını ve teknik direktöründen övgü aldı

Real Madrid'in genç yeteneği Arda Güler, Alaves maçında attığı golle İspanyol basını ve teknik direktör Carlo Ancelotti tarafından büyük övgü aldı.

Yayın Tarihi: 15.05.2024 21:36
Güncelleme Tarihi: 15.05.2024 21:36
Real Madrid'in genç yıldızı Arda Güler, İspanyol basını ve teknik direktöründen övgü aldı

Arda Güler İspanya’da gündem oldu

Real Madrid'in genç yeteneği Arda Güler, La Liga'da Alaves'i 5-0 mağlup ettikleri maçta gösterdiği performansla büyük dikkat çekti. 19 yaşındaki Türk milli futbolcu, attığı golle sadece takımına değil, aynı zamanda İspanyol basını ve teknik direktörü Carlo Ancelotti tarafından da övgüyle karşılandı.

Teknik direktör Carlo Ancelotti, maç sonrası yaptığı açıklamada Arda Güler'in takım için ne kadar değerli bir oyuncu olduğunu vurguladı. Güler'in büyük bir yetenek olduğunu belirten Ancelotti, gelecekte Real Madrid'in önemli bir parçası olacağını ifade etti. Ayrıca, Güler'in attığı golün büyük bir beceri gösterisi olduğunu ve genç oyuncunun artık daha fazla sorumluluk alarak takıma katkı sağladığını dile getirdi.

İspanyol basını da Arda Güler'in performansını övgüyle karşıladı. Gazeteler, genç oyuncunun sahadaki yeteneklerini ve soğukkanlılığını vurgulayarak, Real Madrid'in geleceğinde önemli bir rol oynayacağını belirtti. Özellikle Arda Güler'in gol vuruşları ve performansı, İspanyol spor medyasında geniş bir şekilde yer buldu.

AS: Real Madrid, Alaves karşısında bir parti düzenledi. Ancelotti güzel giden geceyi Arda Güler ile taçlandırmak istedi. Türk futbolcu bir orta sahadan çok keskin bir nişancı olduğunu gösterdi.

El Pais: Rodrygo’nun ayağından çıkan şutu kapan Güler’in vuruşu yine gol oldu. Türk yetenek üstüne düşeni yapıyor.

El Mundo: Arda Güler’in son golde bir kez daha gösterdiği gibi bir hedefi de var.

Mundo Deportivo: Arda Güler 81. dakikada beşinci golü atarak partiye katıldı.

Ultuma Hora: Arda Güler golle olan aşk ilişkisini sürdürdü.

Sport: Arda Güler sadece yetenekli bir oyuncu değil aynı zamanda bir golcü olduğunu da kanıtladı.

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