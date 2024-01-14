Real Madrid'in genç yıldızı Arda Güler, kariyerinin en büyük maçı için saat sayıyor: Rakip Barcelona

Arda Güler ilk El Clasico maçına çıkıyor

İspanya Süper Kupası yarı finalindeki Atletico Madrid maçının son 10 dakikasında sahaya çıkan Arda Güler, Real Madrid kariyerinde yeni bir dönemi başlatıyor. İspanya'nın iki devi Real Madrid ve Barcelona'nın karşı karşıya geleceği Süper Kupa finalinde, Arda Güler'in de forma giymesi bekleniyor.





İspanya'nın futbol devleri Real Madrid ve Barcelona, bu akşam Türkiye saatiyle 22:00'de Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da gerçekleşecek olan Süper Kupa finalinde karşı karşıya gelecek.

Arda Güler, Madrid formasını ilk kez İspanya Kral Kupası'nda Arandina maçında giydi. Bu akşamki El Clasico'da da süre alması beklenen milli futbolcu, Real Madrid'in zaferi durumunda kariyerinin ilk kupasını kazanacak.

Arda Güler, Atletico Madrid ile oynanan yarı final maçının 112. dakikasında oyuna dahil olmuştu. Süper Kupa finalindeki performansıyla da dikkatleri üzerine çekmesi beklenen Arda Güler, Real Madrid taraftarları tarafından heyecanla bekleniyor.