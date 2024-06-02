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Real Madrid, Şampiyonlar Ligi'ni 15.kez kazandı! Borussia Dortmund'u 2-0 mağlup etti

Şampiyonlar Ligi finalinde Real Madrid, Borussia Dortmund'u ikinci yarıda bulduğu gollerle 2-0 yenerek 15. kez kupayı müzesine götürdü. Maçın detayları ve önemli anlar için haberimize göz atın.

Yayın Tarihi: 02.06.2024 09:57
Güncelleme Tarihi: 02.06.2024 09:57
Real Madrid, Şampiyonlar Ligi'ni 15.kez kazandı! Borussia Dortmund'u 2-0 mağlup etti

Real Madrid, Şampiyonlar Ligi'ni 15. Kez Müzesine Götürdü!

Wembley Stadyumu'nda gerçekleşen Şampiyonlar Ligi finalinde Real Madrid, Borussia Dortmund'u ikinci yarıda bulduğu gollerle 2-0 mağlup etti ve Şampiyonlar Ligi kupasını 15. kez müzesine götürdü.

Maçın İlk Yarısı: Borussia Dortmund Üstünlüğü Kaçırdı

İlk yarıda Borussia Dortmund, Real Madrid'e göre daha etkili bir performans sergiledi. Alman ekibi, yakaladığı net pozisyonları gole çeviremedi ve ilk yarı 0-0 sona erdi.

İkinci Yarı: Real Madrid'in Yükselişi

İkinci yarıya hızlı başlayan Real Madrid, 73. dakikada Dani Carvajal'in golüyle öne geçti. Maçın 83. dakikasında Vinicius Jr. farkı ikiye çıkardı ve Real Madrid maçı 2-0 kazanarak zaferini ilan etti.

Maçın Detayları ve Önemli Anlar

2. dakika: Sahaya giren taraftarlar nedeniyle oyun durdu, ancak kısa sürede oyun yeniden başladı.

14. dakika: Borussia Dortmund'un atağında Füllkrug, Brandt'a topu bıraktı ancak ofsayt bayrağı kalktı.

21. dakika: Adeyemi, Courtois'ı geçemedi ve Carvajal son anda topa müdahale etti.

28. dakika: Adeyemi'nin şutu kaleciden döndü, Füllkrug arkasına düşen topu değerlendiremedi.

35. dakika: Vinicius Jr. kaleci Kobel'e faul yaptığı için sarı kart gördü.

42. dakika: Sabitzer'in şutunu Courtois kornere çeldi.

63. dakika: Füllkrug'un kafa vuruşunu Courtois kurtardı.

74. dakika: Carvajal, Kroos'un kullandığı korneri ağlara göndererek takımını öne geçirdi.

83. dakika: Vinicius Jr. farkı ikiye çıkardı.

86. dakika: Füllkrug'un golü ofsayt nedeniyle geçersiz sayıldı.

Real Madrid, Şampiyonlar Ligi'ni bir kez daha kazanarak başarılarını perçinledi. Maçta Arda Güler ve Borussia Dortmund'dan Salih Özcan yedek kulübesinde kaldı.

İlk 11'ler:

Borussia Dortmund: Kobel, Ryerson, Hummels, Schlotterbeck, Maatsen; Emre Can, Sabitzer; Adeyemi, Brandt, Sancho; Füllkrug

Real Madrid: Courtois, Carvajal, Nacho, Rüdiger, Mendy, Valverde, Toni Kroos, Camavinga, Jude Bellingham, Rodrygo, Vinicius Junior

Maç öncesinde Lenny Kravitz sahne alarak izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı. Wembley Stadyumu, büyük coşku ve görsel şölene ev sahipliği yaptı.

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