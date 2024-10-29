DOLAR
34,28 0,07%
EURO
37 -0,4%
ALTIN
3.021,89 0,01%
BITCOIN
2.386.696,26 -0,07%

Real Madrid, Vinicius'a Ödül Verilmediği İçin Altın Top'u Boykot Etti

Real Madrid, Vinicius Junior'a ödül verilmemesi nedeniyle 2024 Altın Top törenini boykot etti.

Yayın Tarihi: 29.10.2024 00:04
Güncelleme Tarihi: 29.10.2024 00:04
Real Madrid, Vinicius'a Ödül Verilmediği İçin Altın Top'u Boykot Etti

Real Madrid, Altın Top Ödül Törenini Boykot Etti

İspanya'nın köklü futbol kulübü Real Madrid, France Football dergisinin düzenlediği ve Avrupa futbolunun en prestijli ödülleri arasında yer alan Altın Top (Ballon d'Or) ödül törenine katılmama kararı aldı.

Boykotun Nedeni: Vinicius Junior

İspanyol medyasına yansıyan haberlere göre, Real Madrid, Brezilyalı futbolcu Vinicius Junior'a "en iyi futbolcu" ödülünün verilmeyeceğini öğrenince Paris'teki 2024 ödül törenini boykot etme kararı aldı. İspanyol devlet televizyonu RTVE, kulüp kaynaklarına dayanarak verdiği bilgilerde, Real Madrid'in en iyi kulüp ve en iyi teknik direktör ödüllerini alacağına inansa da, oyuncuları Vinicius ve Carvajal'ın ödül alamaması nedeniyle katılım sağlanmadığını belirtti.

Real Madrid Yönetiminin Görüşleri

As gazetesi ise Real Madrid yönetiminin konuyla ilgili düşüncelerini aktardı. Yönetim, "Ödülün kriterleri Vinicius'u kazanan ilan etmiyorsa, aynı kriterler Carvajal'ı kazanan ilan etmelidir. Böyle bir durum yoksa, Altın Top'un ve UEFA'nın Real Madrid'e saygı duymadığı aşikar. Ve Real Madrid, saygı duyulmayan bir yere gitmez" şeklindeki ifadeleriyle boykot kararını açıkladı.

Resmi Açıklama Olmadı

Real Madrid Kulübü, bu konuyla ilgili resmi bir açıklama yapmamış olsa da, kulüp sosyal medya hesaplarından 600 milyon takipçiye ulaştığını duyurdu.

İLGİLİ HABERLER

29 Ekim tatil düzenlemesi açıklandı! 28 Ekim 2024 tatil mi- Mesai olacak mı?

Kredi kartı sahipleri dikkat! 1 Kasım’dan önce hemen ödeyeceksiniz: Faizler değişecek

Çalışandan kesilen maaş vergisinde son durak! İşte maaşlardan kesilecek o oranlar

Tarihin rekor politika faizi artırım kararı açıklandı! Merkez Bankası yüzde 200 artış kararı aldı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Okan Buruk'tan Beşiktaş Derbisi Değerlendirmesi
2
Real Madrid, Vinicius'a Ödül Verilmediği İçin Altın Top'u Boykot Etti
3
Galatasaray Derbisinde Barış Alper Yılmaz'ın Açıklamaları
4
Galatasaray, Beşiktaş'ı Derbide 1-0 Geçti
5
Avrupa Halter Şampiyonası'nda Milli Sporcuların Başarısı
6
Sivasspor, Gaziantep FK'yi Yenerek İkinci Galibiyetini Aldı
7
Şampiyonlar Ligi'nde heyecan dorukta! Final tarihi belli oldu: Finalistler belli oluyor

Kasım ayında maaşlara zam! Meslek grubuna artı zam ödenecek

Emekli maaşlarında yeşil ışık yaktıran açıklama! Refah payı kapısı aralandı

Çalışandan kesilen maaş vergisinde son durak! İşte maaşlardan kesilecek o oranlar

Kiracı ve ev sahiplerine büyük destek! E-Devlet'e girmek yetecek

Bakan Uraloğlu’ndan müjde! Türkiye Kart projesi 18 yeni ile genişliyor

Binlerce İUP alımı açıklandı! İşte İŞKUR yeni istihdam Açıklaması

Kredi kartından 1 TL bile harcasan yeterli: Banka 20.000 TL ödüyor

Kredi kartı sahipleri dikkat! 1 Kasım’dan önce hemen ödeyeceksiniz: Faizler değişecek

İş Bankası’ndan dev destek! Milyarlarca lira ödenecek

Tarihin rekor politika faizi artırım kararı açıklandı! Merkez Bankası yüzde 200 artış kararı aldı

29 Ekim tatil düzenlemesi açıklandı! 28 Ekim 2024 tatil mi- Mesai olacak mı?

Kiracılara Merkez Bankası’ndan müjde! Kira fiyatları o tarihe kadar düşecek