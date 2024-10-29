Real Madrid, Vinicius'a Ödül Verilmediği İçin Altın Top'u Boykot Etti

Real Madrid, Altın Top Ödül Törenini Boykot Etti

İspanya'nın köklü futbol kulübü Real Madrid, France Football dergisinin düzenlediği ve Avrupa futbolunun en prestijli ödülleri arasında yer alan Altın Top (Ballon d'Or) ödül törenine katılmama kararı aldı.

Boykotun Nedeni: Vinicius Junior

İspanyol medyasına yansıyan haberlere göre, Real Madrid, Brezilyalı futbolcu Vinicius Junior'a "en iyi futbolcu" ödülünün verilmeyeceğini öğrenince Paris'teki 2024 ödül törenini boykot etme kararı aldı. İspanyol devlet televizyonu RTVE, kulüp kaynaklarına dayanarak verdiği bilgilerde, Real Madrid'in en iyi kulüp ve en iyi teknik direktör ödüllerini alacağına inansa da, oyuncuları Vinicius ve Carvajal'ın ödül alamaması nedeniyle katılım sağlanmadığını belirtti.

Real Madrid Yönetiminin Görüşleri

As gazetesi ise Real Madrid yönetiminin konuyla ilgili düşüncelerini aktardı. Yönetim, "Ödülün kriterleri Vinicius'u kazanan ilan etmiyorsa, aynı kriterler Carvajal'ı kazanan ilan etmelidir. Böyle bir durum yoksa, Altın Top'un ve UEFA'nın Real Madrid'e saygı duymadığı aşikar. Ve Real Madrid, saygı duyulmayan bir yere gitmez" şeklindeki ifadeleriyle boykot kararını açıkladı.

Resmi Açıklama Olmadı

Real Madrid Kulübü, bu konuyla ilgili resmi bir açıklama yapmamış olsa da, kulüp sosyal medya hesaplarından 600 milyon takipçiye ulaştığını duyurdu.