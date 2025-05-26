Real Madrid, Xabi Alonso'yu Teknik Direktör Olarak Tanıttı

Real Madrid, Carlo Ancelotti'nin görevine son vererek Xabi Alonso ile 3 yıllık bir sözleşme imzaladı. Alonso, kulübün spor tesisleri olan Real Madrid Şehri'nde düzenlenen basın toplantısında, "Zamanı geldiğini hissediyorum. Her şey buna işaret ediyor. Madridlilerin bana inandığını görmek, beni daha da iyi hissettiriyor" diyerek heyecanını dile getirdi.

Alonso'nun Duygusal Anları

Basın toplantısında özel bir gün geçirdiğini belirten Alonso, "Bu, ömür boyu takvimime kazınmış bir gün. Real Madrid ile bağım hiç kopmadığı için sanki evime gelmiş gibiyim," dedi. Ayrıca, başkan Florentino Perez'e kendisini bu göreve layık gördüğü için teşekkür etti.

Teknik Taktik Vizyonu

Futbolda esnekliğin önemine dikkat çeken Alonso, klasik taktiklerin maça göre değişebileceğini ifade etti. "Elbette, kafamda bir fikrim var; ancak anlık değişiklikler olabilir. Futbolseverlerin zevk alacağı bir futbol istiyorum. Her futbolcunun en iyi yanını ortaya çıkarmak için çalışacağım" dedi.

Hedefler ve Destek Mesajları

Alonso, takımın yıldızları Vinicius Jr. ve Kylian Mbappe ile etkili bir ikili oluşturacaklarını ve Jude Bellingham'dan daha fazla yararlanacaklarını belirtti. Ayrıca, takımdan ayrılabileceği iddia edilen Rodrygo Goes'e de destek çıkarak onu kadrosunda görmek istediğini dile getirdi.

FIFA Kulüpler Dünya Kupası’nda İlk Sınav

Alonso, 15 Haziran-13 Temmuz tarihlerinde ABD'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda takımının başında olacak. "İyi bir başlangıç olabilir diye düşünüyorum," ifadesini kullandı.

Ayrıca, Real Madrid'de forma giyen milli futbolcu Arda Güler, sosyal medya üzerinden "Hoş geldin hoca" şeklinde paylaşım yaparak Alonso'yu kutlayan ilk futbolculardan biri oldu.

Real Madrid'de daha önce futbol oynayan Xabi Alonso, 2009-2015 yıllarında kulüpte yer almış ve teknik direktörlük kariyerine Real Sociedad B (2019-2022) ile başlamıştı. Son olarak, Bayer Leverkusen takımında geçirdiği 3 yılda 2023-2024 sezonunda bir lig şampiyonluğu elde etti ve şimdi Real Madrid ile yeni bir döneme adım atmış oldu.

Real Madrid, Carlo Ancelotti'nin yerine 3 yıllık sözleşme imzaladığı yeni teknik direktörü Xabi Alonso'yu basına tanıttı. Kulübün, Madrid'de bulunan Valdebebas'daki tesislerinde düzenlenen basın toplantısında Alonso, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Real Madrid, Carlo Ancelotti'nin yerine 3 yıllık sözleşme imzaladığı yeni teknik direktörü Xabi Alonso'yu basına tanıttı. Kulübün, Madrid'de bulunan Valdebebas'daki tesislerinde düzenlenen basın toplantısında Alonso, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.