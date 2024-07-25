Recep Burak Yılmaz'dan Galatasaray Maçı Öncesi Açıklamalar

Recep Burak Yılmaz'dan Güçlü Açıklamalar

Atakaş Hatayspor'un 28 yaşındaki savunma oyuncusu Recep Burak Yılmaz, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Galatasaray ile oynayacakları ligin ilk maçına dair umut dolu açıklamalarda bulundu.

Kamp Dönemi Değerlendirmesi