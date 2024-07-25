Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Recep Burak Yılmaz'dan Galatasaray Maçı Öncesi Açıklamalar

Hatayspor'un stoperi Recep Burak Yılmaz, Galatasaray deplasmanında iyi bir sonuç alacaklarına inanıyor.

Yayın Tarihi: 25.07.2024 11:19
Güncelleme Tarihi: 25.07.2024 11:30
Recep Burak Yılmaz'dan Galatasaray Maçı Öncesi Açıklamalar

Recep Burak Yılmaz'dan Güçlü Açıklamalar

Atakaş Hatayspor'un 28 yaşındaki savunma oyuncusu Recep Burak Yılmaz, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Galatasaray ile oynayacakları ligin ilk maçına dair umut dolu açıklamalarda bulundu.

Kamp Dönemi Değerlendirmesi

Kendi takımının Erzurum'un Palandöken ilçesindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde yoğun bir kamp dönemi geçirdiklerini belirten Yılmaz, "İdmanlar sert geçiyor ama bunun meyvesini ligde almamız gerekiyor. Lige iyi bir başlangıç yapmalıyız,"

Deplasmanda Galatasaray ile Oynama Stratejisi

Galatasaray deplasmanına çıkmanın kolay olmayacağını belirten Yılmaz, "Son şampiyona karşı deplasmanda oynamak kolay değil. Ancak biz bunun üstesinden geleceğiz. Hocamız da bize güveniyor,"

Kariyer Hedefleri ve A Milli Takım Hayali

Hatayspor'daki üçüncü yılına başladığını aktaran Yılmaz, "Hedefim her zaman en yüksekti. Burada kalıcı olmak zor ama imkansız değil,""A Milli Takım forması giymek, her futbolcunun hayali. Çok çalışıp, kendimi geliştirirsem orası da bana nasip olur,"

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor'un savunma oyuncusu Recep Burak Yılmaz (sağda)...

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor'un savunma oyuncusu Recep Burak Yılmaz (sağda) takımıyla Erzurum'un Palandöken ilçesindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor'un savunma oyuncusu Recep Burak Yılmaz (sağda)...

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor'un savunma oyuncusu Recep Burak Yılmaz (sağda) takımıyla Erzurum'un Palandöken ilçesindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor'un savunma oyuncusu Recep Burak Yılmaz (sağda)...

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor'un savunma oyuncusu Recep Burak Yılmaz (sağda) takımıyla Erzurum'un Palandöken ilçesindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor'un savunma oyuncusu Recep Burak Yılmaz (sağda)...

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor'un savunma oyuncusu Recep Burak Yılmaz (sağda) takımıyla Erzurum'un Palandöken ilçesindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor'un savunma oyuncusu Recep Burak Yılmaz (sağda)...

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor'un savunma oyuncusu Recep Burak Yılmaz (sağda) takımıyla Erzurum'un Palandöken ilçesindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor'un savunma oyuncusu Recep Burak Yılmaz (sağda)...

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor'un savunma oyuncusu Recep Burak Yılmaz (sağda) takımıyla Erzurum'un Palandöken ilçesindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor.

İLGİLİ HABERLER

Kadın erkek fark etmiyor SGK’ya gidene 2. maaş veriliyor!

Kamu bankalarından 0.99 faizli taşıt kredisi! TOGG almak artık çok kolay

Yaşlılara bedava hizmet bu işlem İstanbulkart ile bedavaya gelecek!

İş Bankası yapılmayanı yaptı! İşte her müşteriye verilen akşam müjdesi!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Beşiktaş'ta Cenk Tosun ve Salih Uçan yönetime verdi veriştirdi
2
AXA Sigorta Kupa Voley’de heyecan devam ediyor: Fenerbahçe Opet finalde
3
VAR sisteminde yeni dönem! TFF duyurdu: Yabancı hakemler devreye girecek!
4
Stefan Kuntz, Alman basınına Can uzun hakkında konuştu
5
Altay Bayındır'ı sevindiren transfer!
6
TFF'den Fenerbahçe'ye yeni öneri!

A101’den alacağınızı alın 1 ay sonra ödeyeceksiniz!

Parmağını kaldırana TOKİ’den ev! 12.000 TL taksitle 3+1 eviniz olacak

İş Bankası yapılmayanı yaptı! İşte her müşteriye verilen akşam müjdesi!

Kamu bankalarından 0.99 faizli taşıt kredisi! TOGG almak artık çok kolay

Kadın erkek fark etmiyor SGK’ya gidene 2. maaş veriliyor!

Jandarma Genel Komutanlığı'ndan müjde! SBÜ'de 31 öğrenci alımı yapacak: Başvuru detayları

Makarna 16 TL! Lipton çay 69.50! İndirimin dibi sıyrıldı yarın bitiyor

19 Mayıs Üniversitesi 19 öğretim üyesi alacak: Başvuru detayları ve koşullar

Yarına kadar 9 dolara uçuş fırsatı! AJET kampanyayı patlattı...

Yaşlılara bedava hizmet bu işlem İstanbulkart ile bedavaya gelecek!

27 temmuz cumartesi burç yorumları aşk ve enerji dolu bir gün olacak!

ÖTV indirimli fiyat Egea göz doldurdu! Bu fiyata kimse kaçırmaz!