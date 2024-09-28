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Red Bull Cliff Diving Dünya Serisi Antalya'da Heyecanla Başladı

Red Bull Cliff Diving Dünya Serisi’nin 7. etabı Antalya'da başladı, Türk sporcu Kıvanç Gür atlayışlarıyla dikkatleri üzerine çekti.

Yayın Tarihi: 28.09.2024 17:27
Güncelleme Tarihi: 28.09.2024 17:51
Red Bull Cliff Diving Dünya Serisi Antalya'da Heyecanla Başladı

Red Bull Cliff Diving Dünya Serisi Antalya'da Heyecanla Başladı

Red Bull Cliff Diving Dünya Serisinin 7'nci etabı, Türkiye'nin gözde turistik destinasyonlarından biri olan Antalya'da eleme yarışları ile start aldı. Organizasyona toplam 24 sporcu, bunlardan 12'si kadın olmak üzere katılım sağladı.

Sporcular Falezlerden Atlattı

Eleme aşamasında sporcular, falezler üzerinde kurulan platformdan cesurca atlayışlar yaptı. Antalyalılar da organizasyona yoğun ilgi gösterdi.

Tarihi An: İlk Türk Sporcu

Bu sene etkinlikte ilk kez bir Türk sporcu da yer aldı. Kıvanç Gür, seyircileri selamladıktan sonra platformdan başarılı bir atlayış gerçekleştirdi.

Final Yarışları Yarın

Antalya etabı, yarın gerçekleştirilecek final atlayışları ile sona erecek. Atlayışlar, spor severler tarafından heyecanla bekleniyor.

"Red Bull Cliff Diving Dünya Serisi"nin 7'nci etabı, Antalya'da eleme yarışları ile başladı....

"Red Bull Cliff Diving Dünya Serisi"nin 7'nci etabı, Antalya'da eleme yarışları ile başladı. Serinin Antalya etabına 12'si kadın 24 sporcu katıldı. Sporcular, organizasyonun ilk günündeki eleme yarışlarında falezler üzerine kurulan platformdan atlayış gerçekleştirdi.

"Red Bull Cliff Diving Dünya Serisi"nin 7'nci etabı, Antalya'da eleme yarışları ile başladı....

"Red Bull Cliff Diving Dünya Serisi"nin 7'nci etabı, Antalya'da eleme yarışları ile başladı. Serinin Antalya etabına 12'si kadın 24 sporcu katıldı. Sporcular, organizasyonun ilk günündeki eleme yarışlarında falezler üzerine kurulan platformdan atlayış gerçekleştirdi.

"Red Bull Cliff Diving Dünya Serisi"nin 7'nci etabı, Antalya'da eleme yarışları ile başladı....

"Red Bull Cliff Diving Dünya Serisi"nin 7'nci etabı, Antalya'da eleme yarışları ile başladı. Serinin Antalya etabına 12'si kadın 24 sporcu katıldı. Sporcular, organizasyonun ilk günündeki eleme yarışlarında falezler üzerine kurulan platformdan atlayış gerçekleştirdi.

"Red Bull Cliff Diving Dünya Serisi"nin 7'nci etabı, Antalya'da eleme yarışları ile başladı....

"Red Bull Cliff Diving Dünya Serisi"nin 7'nci etabı, Antalya'da eleme yarışları ile başladı. Serinin Antalya etabına 12'si kadın 24 sporcu katıldı. Sporcular, organizasyonun ilk günündeki eleme yarışlarında falezler üzerine kurulan platformdan atlayış gerçekleştirdi.

"Red Bull Cliff Diving Dünya Serisi"nin 7'nci etabı, Antalya'da eleme yarışları ile başladı....

"Red Bull Cliff Diving Dünya Serisi"nin 7'nci etabı, Antalya'da eleme yarışları ile başladı. Serinin Antalya etabına 12'si kadın 24 sporcu katıldı. Sporcular, organizasyonun ilk günündeki eleme yarışlarında falezler üzerine kurulan platformdan atlayış gerçekleştirdi.

"Red Bull Cliff Diving Dünya Serisi"nin 7'nci etabı, Antalya'da eleme yarışları ile başladı....

"Red Bull Cliff Diving Dünya Serisi"nin 7'nci etabı, Antalya'da eleme yarışları ile başladı. Serinin Antalya etabına 12'si kadın 24 sporcu katıldı. Sporcular, organizasyonun ilk günündeki eleme yarışlarında falezler üzerine kurulan platformdan atlayış gerçekleştirdi.

"Red Bull Cliff Diving Dünya Serisi"nin 7'nci etabı, Antalya'da eleme yarışları ile başladı....

"Red Bull Cliff Diving Dünya Serisi"nin 7'nci etabı, Antalya'da eleme yarışları ile başladı. Serinin Antalya etabına 12'si kadın 24 sporcu katıldı. Sporcular, organizasyonun ilk günündeki eleme yarışlarında falezler üzerine kurulan platformdan atlayış gerçekleştirdi.

"Red Bull Cliff Diving Dünya Serisi"nin 7'nci etabı, Antalya'da eleme yarışları ile başladı....

"Red Bull Cliff Diving Dünya Serisi"nin 7'nci etabı, Antalya'da eleme yarışları ile başladı. Serinin Antalya etabına 12'si kadın 24 sporcu katıldı. Sporcular, organizasyonun ilk günündeki eleme yarışlarında falezler üzerine kurulan platformdan atlayış gerçekleştirdi.

"Red Bull Cliff Diving Dünya Serisi"nin 7'nci etabı, Antalya'da eleme yarışları ile başladı....

"Red Bull Cliff Diving Dünya Serisi"nin 7'nci etabı, Antalya'da eleme yarışları ile başladı. Serinin Antalya etabına 12'si kadın 24 sporcu katıldı. Sporcular, organizasyonun ilk günündeki eleme yarışlarında falezler üzerine kurulan platformdan atlayış gerçekleştirdi.

"Red Bull Cliff Diving Dünya Serisi"nin 7'nci etabı, Antalya'da eleme yarışları ile başladı....

"Red Bull Cliff Diving Dünya Serisi"nin 7'nci etabı, Antalya'da eleme yarışları ile başladı. Serinin Antalya etabına 12'si kadın 24 sporcu katıldı. Sporcular, organizasyonun ilk günündeki eleme yarışlarında falezler üzerine kurulan platformdan atlayış gerçekleştirdi.

"Red Bull Cliff Diving Dünya Serisi"nin 7'nci etabı, Antalya'da eleme yarışları ile başladı....

"Red Bull Cliff Diving Dünya Serisi"nin 7'nci etabı, Antalya'da eleme yarışları ile başladı. Serinin Antalya etabına 12'si kadın 24 sporcu katıldı. Sporcular, organizasyonun ilk günündeki eleme yarışlarında falezler üzerine kurulan platformdan atlayış gerçekleştirdi.

"Red Bull Cliff Diving Dünya Serisi"nin 7'nci etabı, Antalya'da eleme yarışları ile başladı....

"Red Bull Cliff Diving Dünya Serisi"nin 7'nci etabı, Antalya'da eleme yarışları ile başladı. Serinin Antalya etabına 12'si kadın 24 sporcu katıldı. Sporcular, organizasyonun ilk günündeki eleme yarışlarında falezler üzerine kurulan platformdan atlayış gerçekleştirdi.

"Red Bull Cliff Diving Dünya Serisi"nin 7'nci etabı, Antalya'da eleme yarışları ile başladı....

"Red Bull Cliff Diving Dünya Serisi"nin 7'nci etabı, Antalya'da eleme yarışları ile başladı. Serinin Antalya etabına 12'si kadın 24 sporcu katıldı. Sporcular, organizasyonun ilk günündeki eleme yarışlarında falezler üzerine kurulan platformdan atlayış gerçekleştirdi.

"Red Bull Cliff Diving Dünya Serisi"nin 7'nci etabı, Antalya'da eleme yarışları ile başladı....

"Red Bull Cliff Diving Dünya Serisi"nin 7'nci etabı, Antalya'da eleme yarışları ile başladı. Serinin Antalya etabına 12'si kadın 24 sporcu katıldı. Sporcular, organizasyonun ilk günündeki eleme yarışlarında falezler üzerine kurulan platformdan atlayış gerçekleştirdi.

"Red Bull Cliff Diving Dünya Serisi"nin 7'nci etabı, Antalya'da eleme yarışları ile başladı....

"Red Bull Cliff Diving Dünya Serisi"nin 7'nci etabı, Antalya'da eleme yarışları ile başladı. Serinin Antalya etabına 12'si kadın 24 sporcu katıldı. Sporcular, organizasyonun ilk günündeki eleme yarışlarında falezler üzerine kurulan platformdan atlayış gerçekleştirdi.

"Red Bull Cliff Diving Dünya Serisi"nin 7'nci etabı, Antalya'da eleme yarışları ile başladı....

"Red Bull Cliff Diving Dünya Serisi"nin 7'nci etabı, Antalya'da eleme yarışları ile başladı. Serinin Antalya etabına 12'si kadın 24 sporcu katıldı. Sporcular, organizasyonun ilk günündeki eleme yarışlarında falezler üzerine kurulan platformdan atlayış gerçekleştirdi.

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