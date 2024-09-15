Red Bull'ün Şampiyonu Jaan Roose, İstanbul'da Kıtalar Arası İp Üstünde Yürüdü

Estonyalı Sporcu Jaan Roose, Kıtalararası Başarı Elde Etti

Üç kez dünya şampiyonu olan Slackline sporcusu Jaan Roose, İstanbul'da ip üzerinde yürüyerek tarihi bir başarıya imza attı. 47 dakika süren bu eşsiz yolculuk, Asya'dan Avrupa'ya geçişini simgeliyor.

Boğaz'ın Eşsiz Güzelliği

Roose, bu etkinlik sırasında yaptığı açıklamada, "Boğaz, binlerce yıllık kültürel öneme ve inanılmaz bir doğal güzelliğe sahip. Bunu değişken hava koşulları ve güçlü deniz akıntılarının etkisiyle birleştirince, ip üzerinde yürümek için eşsiz bir yer oldu." ifadelerini kullandı.

Tarihi Geçiş

Continental Pass etkinliğinde, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Karayolları Genel Müdürlüğü'nün katkılarıyla gerçekleştirilen bu etkinlikte, Roose, deniz seviyesinin 165 metre yukarısında, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinde 1074 metrelik bir ip üzerinde yürüdü. Bu yürüyüşle, ip üzerinde kıtalararası geçiş yapan ilk kişi unvanını kazandı.

Önceki Başarısı

Geçtiğimiz yıl Katar'da dünyanın en uzun tek bina slackline yürüyüşünü gerçekleştiren Roose, bu yeni başarısıyla dikkatleri bir kez daha üzerine çekti.

Etkinlik sonrasında Türk bayrağı ile ip üzerinde kısa bir yürüyüş de yapan Roose, tarih yazdığını belirtti ve "Dolayısıyla çok mutluyum." diye ekledi.

Slackline alanında 3 kez dünya şampiyonu olan Red Bull'un Estonyalı atleti Jaan Roose, İstanbul'da Asya kıtasından Avrupa kıtasına ip üstünde yürüdü. Roose, yürüyüşü esnasında Türk bayrağı açtı.

Slackline alanında 3 kez dünya şampiyonu olan Red Bull'un Estonyalı atleti Jaan Roose, İstanbul'da Asya kıtasından Avrupa kıtasına ip üstünde yürüdü. Roose, yürüyüşü esnasında Türk bayrağı açtı.

Slackline alanında 3 kez dünya şampiyonu olan Red Bull'un Estonyalı atleti Jaan Roose, İstanbul'da Asya kıtasından Avrupa kıtasına ip üstünde yürüdü. Roose, yürüyüşü esnasında Türk bayrağı açtı.

Slackline alanında 3 kez dünya şampiyonu olan Red Bull'un Estonyalı atleti Jaan Roose, İstanbul'da Asya kıtasından Avrupa kıtasına ip üstünde yürüdü. Roose, yürüyüşü esnasında Türk bayrağı açtı.