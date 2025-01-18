Reeder Samsunspor'dan Beşiktaş Maçı Üzerine Hakem Tepkisi

Reeder Samsunspor, Beşiktaş ile oynadığı ve 0-0 sona eren Süper Lig mücadelesi sonrası hakem Kadir Sağlam'a karşı tepkisini dile getirdi. Kırmızı-beyazlı kulüp, hakem kararlarının maçtaki dengeyi ciddi şekilde bozduğu iddiasında bulundu.

Kritik Anlarda Yanlış Yönetim

Açıklamada, "Beşiktaş ile oynadığımız Süper Lig karşılaşmasında, maalesef oldukça kötü bir hakem performansı sergilenmiştir. Müsabakanın kritik anlarında tüm takdir haklarını rakibimiz lehine kullanmıştır. Özellikle müsabakanın 64. dakikasında, faulü gerektirecek bir müdahalenin bile tartışmalı olduğu pozisyonda, futbolcumuz Rick Van Drongelen, hakem tarafından haksız bir şekilde ikinci sarı kartla oyundan ihraç edilmiştir. Bu karar, maçın sonucuna doğrudan etki etmiş ve sahadaki mücadelemizi olumsuz yönde etkilemiştir." şeklinde ifadelere yer verildi.

Hakem Performansının Önemi

Reeder Samsunspor'un açıklamasında, hakem performanslarının bu denli kötü seviyelere ulaşmasının, futbolcuların sergilediği etkili oyun üzerinde olumsuz bir etki yarattığı belirtildi. Kulüp, bu durumun Türk futbolunun gelişimine zarar verdiğini ve futbolda adalet anlayışına olan güveni zedelediğinin altını çizdi.

Samsunspor'dan Adalet Çağrısı

Açıklamanın sonunda, "Umarız ki, verilen bu hatalı kararlar ile lig tablosundaki yerimiz arasında bir ilişki bulunmamaktadır. Türk futbolunun ilerlemesi adına, Türkiye Futbol Federasyonunun hakemlerle ilgili olarak aldığı kararları kulüp olarak destekliyoruz. Ancak, hakemlerimizin takdir haklarını kullanırken daha dikkatli ve adil bir tutum sergilemeleri gerektiğine de inanıyoruz. Güçlüden yana değil, her zaman haklıdan yana bir duruş sergilemesi elzemdir. Adil, eşit ve temiz futbol çağrımızla birlikte; mücadelede asla geri adım atmayan futbolcularımıza, teknik ekibimize ve büyük Samsunspor taraftarına sonsuz teşekkür ederiz." ifadeleri yer aldı.