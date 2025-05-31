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Rıza Çalımbay: Sivasspor İçin Acil Tedbir Zamanı Geldi

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Alanyaspor mağlubiyeti sonrası acil tedbir alınması gerektiğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 31.05.2025 22:15
Güncelleme Tarihi: 31.05.2025 22:15
Rıza Çalımbay: Sivasspor İçin Acil Tedbir Zamanı Geldi

Alanyaspor-Sivasspor Maç Sonrası Açıklamalar

Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında Corendon Alanyaspor'a 2-0 mağlup olan Net Global Sivasspor'un teknik direktörü Rıza Çalımbay, bu maç sonrası önemli değerlendirmelerde bulundu. Çalımbay, kadro durumunun devam etmesi halinde takımı için endişelerin arttığını vurguladı.

İşler Daha Da Kötü Olabilir

Basın toplantısında konuşan Çalımbay, Alanyaspor'un öz güvenle sahaya çıktığını belirterek, kendi takımlarında yaşanan sıkıntılara dikkat çekti. Sivasspor'da önemli eksikliklerin bulunduğunu dile getiren Çalımbay, "Bazı oyuncularımız, kendi mazeretlerini gerekçe göstererek bu önemli maça katılmadı. Onların burada olması gerekiyordu." ifadelerini kullandı.

Genç Oyuncularla Mücadele Ettik

Çalımbay, eldeki kadroyla ve genç futbolcularla maça çıktıklarını belirtti. Moral eksikliği nedeniyle sıkıntılı bir süreçten geçtiklerini söyleyen Çalımbay, "Eğer Sivasspor bu şekilde, bu kadroyla devam ederse, işler daha da kötü olabilir. Bunun için acilen tedbir alınması gerekiyor." dedi.

Sivaslı Olmanın Sorumluluğu

Sivaslı olduğunu hatırlatan Çalımbay, her zaman çağrı geldiğinde yardımcı olmaya hazır olduğunu belirtti. "Ekibimle birlikte elimizden gelen tüm gayreti gösterdik. Ligde çok güzel işler de yaptık ama belki daha erken göreve gelseydik, Sivasspor için daha iyi sonuçlar elde edebilirdik." değerlendirmesinde bulundu.

Trendyol Süper Lig'in 38. haftasında Corendon Alanyaspor ve Net Global Sivasspor GAİN Park...

Trendyol Süper Lig'in 38. haftasında Corendon Alanyaspor ve Net Global Sivasspor GAİN Park Stadında karşılaştı. Maçın ardından Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay açıklama yaptı.

Trendyol Süper Lig'in 38. haftasında Corendon Alanyaspor ve Net Global Sivasspor GAİN Park...

Trendyol Süper Lig'in 38. haftasında Corendon Alanyaspor ve Net Global Sivasspor GAİN Park Stadında karşılaştı. Maçın ardından Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay açıklama yaptı.

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